Tvivl og ensomhed

Jeg er ked af det. Helt oprigtig ked af det helt ind til benet. Jeg føler manglende forståelse. Jeg løber panden mod en mur, føler en konstant kamp for hver dag der går. Man begynder efterhånden at tvivle på om det rent faktisk, kan lykkes at komme ud på den anden side.

Det gør mig vred og bitter. I stedet for at tage imod det positive fra omgivelserne, distancere jeg mig i stedet, trækker mig ind i mig selv, for inde i mit hoved er det, det rigtige at gøre pt. Ingen kan tale mig til fornuft, jeg føler mig presset og stresset på samme tid. Stresset over de forventninger der er til mig og presset over at skulle opnå noget, som jeg dårligt nok kan. Træt af at skulle være noget som ikke er mig!

Min energi er brugt. Jeg er ædt op, jeg føler mig alene. Jeg er begyndt at tvivle på mig selv, om jeg rent faktisk duer til noget?!

“Hvor er jeg begyndt at forsvinde hen.. Hvem er jeg.. Hvad er der blevet af den person jeg var engang, hun er helt forsvundet´´

Der er vidst ingen tvivl om at jeg i øjeblikket er i en blandingstilstand af lykke og depression. Jeg ved at der er noget der får mig til at blive sort-seer, det er desværre ofte min omgivelser. Enten af alt for mange mennesker eller en der har sagt eller gjort noget, som såre mig.

Jeg har aldrig nogensinde tvivlet på mig selv eller følt at jeg ikke var god nok! Det er kommet til mig nu, midt i en lykkeros af at være kommet ind på uddannelse og for første gang fået styr på diverse ting omkring mig, i meget lang tid.

Jeg ryger endnu længere ned, fordi jeg bliver gal på mig selv over at sidde i denne tilstand.. Jeg prøver hele tiden på at finde løsningen til hvordan jeg slipper ud af, at lande i de her depressive perioder som jeg heldigvis sjældent lander i. I morgen har jeg det jo sikkert fantastisk.. Hvem ved! Den der hele-tiden-uforudsigelighed der er lige om hjørnet

`hvordan har jeg det i dag?´

At forsvinde væk

Det kræver mængder af energi at finde balancen i at være forberedt, især i en blandingstilstand af mani og depression, følelsen af at alt er ude af mine hænder, ingen kontrol. Ønsket er lysten til at rejse væk fra det hele. Et sted hvor der er ro og hvor man kan høre havets bølger. Ingen stress og jag, ingen forventninger, intet man skal leve op til, ingen forklaringer… INGENTING… På den måde kan jeg måske finde mig selv igen og måske jeg ikke vil føle mig så alene.

Citat:

´Jeg kan tit føle mig ensom, selvom jeg har nære relationer jeg kan henvende mig til. Nogle gang er tankerne bare for svære & dumme til at man vil tynge andre med dem også. Så føler jeg mig ensom- når jeg ikke kan snakke med dem jeg burde kunne sige alt til´



En god forklaring på, når jeg lukker mig inde i mig selv og forsvinder væk i min egen verden.

Jeg bliver forhåbentlig klogere på mig selv en dag<3