Som jeg ser mig selv nu, er jeg en ganske almindelig kvinde, med nogle problemer jeg kan fikse.

Jeg er klar til at stå på egne ben, og dermed også tage ansvar for mine handlinger, og nu hvor jeg har været omkring forskellige faktorer, der har været medvirkende til min sygdom, vil jeg også kigge indad og se, hvad jeg selv kunne have gjort anderledes.

Det er meget oppe i tiden at skrive disse: “det har livet lært mig” indlæg.

Og dette har livet lært mig:

1. Jeg har ikke et stort netværk eller venner, jeg har kendt siden barndommen, fordi jeg altid har flyttet skole, gymnasium, hf eller fritidsinteresser, når tingene blev for svære og set i bagspejlet kunne jeg være blevet, jeg kunne have opbygget dette netværk. Ligeledes kunne jeg have ventet til mine problemer ikkevar så store med at kontakte folk på Facebook, efter vi havde mistet kontakten, for det skræmte mange væk. Og nu vil de ikke mere, for de fleste mennesker giver kun en chance.

2. Jeg har ikke noget job eller nogen uddannelse, fordi jeg også har fulgt dette mønster i mit arbejdsliv. I mine arbejdsprøvninger kunne jeg have fuldført hver eneste som aftalt i stedet for at stoppe halvvejs, eller have for få timer. Så ville jeg måske være afklaret nu i forhold til erhverv, hvor jeg først står og nu skal i måske ressource forløb, men i hvert fald først arbejdsprøvning i genbrug.

3. Jeg får ikke børn. Hvis jeg ikke havde været seriel monogam i 17-18, havde jeg måske haft tid til at finde min egen styrke til at stå på egne ben før, men jeg valgte trygheden ved at være i forhold, og flugten ved ikke at komme mig, og det tror jeg konsekvenser af, er at jeg ikke når at få børn, og det gør ondt. Men jeg er 36, og jeg sætter ingen børn i verden førend jeg er medicinfri, har styr på job og økonomi og har et stort netværk. Og ikke før jeg har den rette mand, og jeg har bestemt mig for jeg stadig har rug for et par år på egne ben, før jeg binder mig. (jeg har valgfrit været single i tre år, og er nu kommet mig over mine tidligere forhold)

4. Jeg kunne have valgt at tage i mod min lærers hjælp, som mente jeg skulle på kreativ skole i 7. klasse, men jeg turde ikke starte forfra i en ny skole, denne sidste konsekvens er heldigvis aldrig for sent, jeg stoppede i min kreative udvikling, men har sidenhen taget revanche og er levet meget bedre kreativt end jeg nogensinde har været.

Alt er ikke sort og hvidt, livet som nomade har også budt på spændende boformer og eventyrlige rejser og en tur ind i danseverdenen, og jeg havde da også gode stunder på universitet, med min far og farmor, og jeg har da også erfaring med forskellige jobområder, som grafisk design og journalistik.

Måske valgte jeg at overleve, førend jeg kunne leve, og måske fandt jeg strategier der virkede på daværende tidspunkt, fx at få et intellektuelt fundament, indtil jeg som voksen var klar til at møde mine følelser.

Uanset hvad er jeg bevidst om, at mine valg har nogle konsekvenser, og dem må jeg tackle, hvis jeg vil være vil være voksen.