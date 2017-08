Det var en episode med nogle ondskabsfulde piger, der fik Cathrine Jansen til at tænke over, hvad det vil sige at respektere sig selv

Af Cathrine Jansen

Jeg hørte nogle piger tale om en anden pige, der havde iført sig en meget nedringet top. Der blev sagt ting som ’Hun er fandeme slutty!’ og ’Hun beder virkelig selv om det’. Hvad det er, at hun selv beder om, ved jeg ikke. Der blev også sagt, at hun ingen selvrespekt havde.

Min første tanke var, at de her trunter sikkert var hamrende misundelige på pigen, for hun havde nogle enormt flotte bryster. Havde jeg dem, gik jeg aldrig i andet end i så nedringede bluser.

Lad os så lige gøre det helt klart, at selvrespekt absolut ingenting har at gøre med, hvordan du ser ud, eller hvordan du klæder dig.

Selvrespekt handler om, hvordan du behandler dig selv, og hvordan du tillader andre at behandle dig. Lader hun alle fyrene i baren befamle hendes bryster, fordi hun viser sig frem? Ikke nødvendigvis. Hun kan måske være den mest selvsikre kvinde i rummet, der nok skal få de her mænd til at forstå, hvor hendes grænser går. Hverken jeg eller de piger, der talte nedsættende om hende, aner i virkeligheden, om den storbarmede pige har respekt for sig selv. Men det fik mig til at tænke over, hvad selvrespekt egentlig er.

Du kan være et godt menneske

Selvrespekt er at stoppe kontakten til giftige mennesker i dit liv. Også selvom du har kendt dem siden, du gik med ble og ikke nedringede toppe. Det betyder, at du kan distancere dig selv fra folk, der tilhører din fortid og ikke din nu- eller fremtid, selvom der er risiko for, at du vil blive kaldt en bitch, og selvom der er risiko for, at du vil have det skidt med at vende ryggen til nogen, som engang stod dig nær.

Selvrespekt er at sige fra, når nogle behandler dig dårligt og respektløst. Det er at lade verden vide, at du ikke er nogen pushover. Det er, når du står op for dig selv, selvom du normalt er hende (eller ham) den søde. Du kan godt være et sødt og godt menneske og samtidig have grænser og ikke lade nogen overtræde dem.

Selvrespekt er, når du ændrer, din tanke fra ’jeg fortjener ikke bedre end at blive behandlet dårligt’ til ’der er ikke nogen undskyldning for at behandle mig dårligt’. Det betyder, at du bliver bevidst om, at du altid fortjener, at blive behandlet respektfuldt af alle – lige fra din chef, dine venner, dine søskende, din kæreste – ALLE.

Kend dit værd

Selvrespekt er, når du nægter at lade nogle hæmme dig i at skinne. Det er, når du fjerner dig fra nogle, der får dig til at føle dig mindre værd, og får dig til at føle dig som en byrde. Selvrespekt opstår, når du kender dit værd og agerer derefter.

Selvrespekt er, at du ved, hvad du vil have, hvad du behøver, og at du tillader dig selv at få det. Det er eksempelvis, når du trykker på snooze for at blive lidt længere under dynen, fordi du ved, at du har brug for mere hvile. Det er, når du siger nej eller aflyser noget socialt, fordi du har brug for at pleje din introvert. Det er, når du sætter din lykke højere end at please dine omgivelser.

Risiko for at blive kaldt snerpe

Selvrespekt er, at du tager kontrol og magt over din egen krop. Det er, når du ikke tillader nogen at røre ved dig uden din tilladelse, og når du siger fra overfor seksuelle kommentarer, hvis de overskrider dine grænser. Det er, når du ikke overgiver dig til nogen, bare fordi de har brugt en halvtredser for en mojito, men siger pænt tak og går din vej, fordi det er det, du har lyst til.

Så sig fra! Selvom det kan være ubehageligt, og risikoen for at blive kaldt snerpe og kedelig er der. Det er ikke dit problem. Du er i kontrol, og du træffer selv dine fra- og tilvalg.

Selvrespekt er, at du tager de beslutninger, som er rigtige for dig. Også når det er svært, og når det pisser nogen af. Det frustrerer ofte folk, når man går sin egen vej. Men de ”folk” – de er ikke dine folk.

Respekter dig selv – ellers er der ingen andre, der gør det.