Som jeg tidligere beskrev, har et vendepunkt for mig i arbejdet med recovery været at tegne igen, som jeg jorde som barn. Jeg stoppede som 12-årig. Og da jeg var 21 boede jeg sammen med en pige, der malede og stræbte efter kunstakademiet. Hende blev jeg meget inspireret af. Hun var fascineret af gamle idealer søm fx da Vinci, Michelangelo osv´s skildring af menneskekroppe og mente, at den moderne kunst var for politisk og ikke æstetisk. Jeg tog hendes ideer til mig, og lovede mig selv, at jeg ville have de samme idealer: kunst er til for at forskønne verden, ikke for at provokere. Da jeg boede hos hende til leje besluttede jeg, at jeg ville være kreativ igen.

Mange år senere, sad jeg på et værested. En flok pædagogstuderende lavede en øvelse med os, vi skulle tegne os selv mens vi så i et spejl, de skulle se, hvordan vi tacklede det. Jeg deltog uden synderligt interesse, men fik bagefter meget ros for min tegning. Og hov, den var da faktisk ret god, jeg havde evner, og så havde jeg tilmed også nydt det.

Jeg besluttede at nu skulle det være. Jeg købte bogen kreativitet, og begyndte at se en veninde fra værestedet der gav mig råd om kreative blokeringer, hvilket min daværende svigermor også gjorde. Jeg lavede en masse malerier, mest abstrakt, som ikke rigtigt lignede noget, besluttede at jeg ikke kunne, og droppede det igen.

Et par år efter boede jeg i bofællesskab i faxe, og her havde jeg masser af tid stil mig selv. Jeg havde lige været hjemløs i et halvt år, og havde masser af oplevelser, jeg skulle fordøje, så jeg begyndte at male igen. Mest følelser, men denne gang lignede det noget, jeg var meget inspireret og begyndte at tro på mig selv igen.

Jeg startede til croquis med en ny veninde, og fandt ud af, jeg heller ikke var helt dårlig til at tegne mennesker.

Og så kom der hul på tingene. Efter meget ros besluttede jeg at udstille i futuracafeen i Næstved, mest fotos, og små hurtige tegninger, men også mine intuitive billeder. Jeg var dernede for at hænge billeder op, og mødte da nogle søde mennesker, som gerne ville have mig med i deres malegruppe. Jeg gik i malegruppe og her begyndte jeg at tegne mine idoler og male dem og på lærreder. Jeg fik af den nye veninde nogle tegnebøger og øvede tegneteknik, fordi min streg stadig var usikker, og jeg tænkte, at selv for at male skulle man have de basale tegnefærdigheder i orden. Jeg begyndte at bruge nogle af de råd jeg havde fået gennem tiden, men gennembruddet kom først rigtigt, da jeg fandt min egen stil.

At male en masse, så holde pause, og så se, hvad det ligner, herefter tegne fantasien op med sort, eller at blive ved og ved til føler, resultatet er perfekt, altså lade motivet, det konkrete dukke op af sig selv, som en tidlig tal R. Jeg har nu malet 6 gode billeder, jeg har hængende på min væg, samt flere til forældre og veninder.

Jeg har for nyligt været til croquis gen, og her begyndte jeg at eksperimentere med at tegne ud af komfortzonen, intuitivt, og således bygger det bro til tidligere intuitiv maling. Og på ark har jeg fået muligheden for igen at male sammen med andre, samt opdaget, hvilke mirakler kreativ energi kan skabe, fx i forhold til at arbejde med følelser/hæmninger.

Man kan sige, at jeg startede fra toppen, med visionen, og det har måske skabt flere blokeringer for mig, end godt var, og så læste jeg om blokeringer uden rigtigt at have male erfaringer, og det var måske heller ikke så smart, men den råde tråd spindes langsomt, og i hvert fald har jeg si spring bevæget mig mod en flydende kreativitet, hvor der ikke går så mange år, mellem hver gang jeg forsøger.

Man siger tredje gang er lykkens gang, og det var det for mig. Og hvem ved, måske får jeg snart brug for noget af det, jeg lærte o blokeringer, og så er cirklen sluttet….