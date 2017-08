Forord

En smule provokeret af den massive dækning af homoseksuelle og forståelsen af deres liv vælger jeg hensynsløs ærlighed om livet for angstslidende. Måske kan denne blogroman indvie venner, bekendte og familie i hverdagen for mennesker med invaliderende angst og øge forståelse og samarbejde.

Med flere omgange med gruppeterapi i baghånden samt mange år som frivillig rådgiver for Angstforeningen ved jeg med sikkerhed, at angstslidende absolut ikke er en homogen gruppe, der lever identiske liv. Men vi har et par fællesnævnere uanset social status. Nemlig angsten og problemer med accept af lidelsen. Det har måske hjulpet en anelse med dokumentarprogrammer, hvor kendisser overfladisk beretter om angst, og hvordan den har påvirket dem, men det er kun en rem af huden. Der skal fuldstændige ærlige fortællinger til, hvis lidelsen skal afdækkes, så angstslidende får mulighed for et liv uden konstant at befinde sig i en forsvarsposition.

Angstforeningens Facebookgruppe præsenterer de mange problemstillinger Det er en lukket gruppe, og det er ikke rimeligt med citater fra brugerne, men med personligt kendskab til de fleste emner beskriver jeg dem ud fra egne erfaringer.

Grundet den kroniske angsttilstand er god økonomi, gode intentioner og disciplin fremmedord i tilværelsen, da den uhelbredelige dødsangst udviklede en mystisk følgesvend i form af dødsdrift, da jeg var først i tyverne. Og den er velbevaret trods snart et halvt århundrede år på oplevelseskontoen. Jeg flygter stadig jævnligt fra den fastlåste tilstand med uhæmmet druk, ligegyldighed og efterfølgende kaos. Selvom den opførsel ikke umiddelbart indbyder til romantik og kærlighed, har jeg alligevel formået 5 lange forhold og skabt 2 vidunderlige døtre og overlevet dødsangsten i 41 år. Så metoden er måske slet ikke så elendig sammenlignet med langtidsangste, der aldrig har oplevet ægte kærlighed og masser af forpligtende og uforpligtende sex.

Chefpsykolog Nicole Rosenberg benyttede mine oplevelser med angst og behandlersystemet, når hun underviste i differentialdiagnostik, hvilket skyldes de til tider dumdristige, intuitive, desperate, provokerende flugtforsøg fra angsten i miljøer, hvor de færreste angstslidende ønsker at befinde sig. De historier samt den daglige rationelle kamp mod angsten beskriver jeg hensynsløst ærligt med udgangspunkt i ensomhed blandt mennesker, alkohol, medicin, ”forkerte” venner, vold, identitetstyveri, fleksibel kognitiv terapi, heroin, hash, religion, ludomani, mobning, hån, læger, psykiatere, bebrejdelser, familie, børn, kærester, sex, utroskab, danskhed, ligegyldighed, kærlighedens veje og vildveje, så velkommen til mange sider med gratis følelsesporno, der næppe skaber uro i underlivet, som de utallige adresser med gratis porno på internettet.

Første kapitel om ensomhed blandt mennesker, drukture, alkohol og sex offentliggøres lørdag i næste uge.