De senere år har jeg læst at rigtig mange læger har haft succes med at udtrappe deres patienter af Benzodiadepiner. (Stesolid, Alprozelam, Klopozid, Apozepam og mange flere. Samtidig er der sovemidler som jo også er vanedannende Imovane, zolpidem med flere .

Dette er noget Sundhedsstyrelsen står bag ved. De ønsker benzofri praksis hos landets læger, og det gælder selv om en del har fået ovennævnte medicin i 30-40-50 år Jeg kunne tænke mig at læse hvordan fru “Hansen” udearbejdende med to børn klarer en udtrapning, eller hr. “Sørensen” der er mellemleder i et større firma, og rejser en del. Hvordan klarer de det??

Sovemedicinen har et stof der minder om benzodiazepin, og alt efter hvor længe medicinen er brugt skal der tages hensyn til varighed af udtrapningsperioden. Det samme gælder selvfølgelig Benzodiazepin.

Jeg læste forleden om en ældre mand der boede på et plejehjem. Han var 93 år. Jeg tror at han var glad og tilfreds indtil lægen på plejehjemmet pludselig fratog ham benzodiazepinerne, som han havde fået i 50 år. Fra den ene dag til den anden ændredes hans livskvalitet. På trods af familiens bønner ville hverken læge eller personale samarbejde vedrørende udtrapning.

HVAD TÆNKER DE PÅ ::::DE ANSATTE PÅ PLEJEHJEMMET

Det er farligt at stoppe brat. Den 93årige er gået i seng på grund af de skrækkelige abstinenser.

MIG.

Min angst begyndte allerede da jeg mistede min far. Han døde af cancer da jeg var 12 år. Min mor havde været psykisk ustabil i mange år. Der var gode og dårlige dage sammen med hende, men jeg prøver at fokusere på de gode. Heldigvis rejste vi en del sammen i de gode perioder, og hjemme var døren åben for mine venner.

Bagved det hele lurede angsten. Hvad nu hvis mor døde………….samt lignende tanker fyldte mig

Årene gik og jeg flyttede hjemmefra fik job, mand og børn. Kun det første barn fik mormor glæde af . Hun gik lange ture i skoven, de fodrede ænder..de gik ud på stranden og spiste is.

Desværre var hun allerede på dette tidspunkt ved at forsvinde ind i demensen. Vi arbejdede, passede børn, lavede mad, besøgte mor som oftere og oftere forlod sit hjem i en noget mærkværdig udklædning. Der var ingen plads til hende på det plejehjem hun skulle bo, og indtil nåede hun at være fire steder. Det var opslidende og jeg fik Apozepam, og Imovane til at sove på. Dette var i 1985 og endelig var der en plejehjems plads til hende.

I 1992 røg jeg i en slem depression. Da var SSRI én FONTEX kommet til Danmark. Jeg fik den i 1/2 år hvor jeg var sygemeldt det meste af tiden. Jeg kastede op næsten 24/7 de første tre måneder, og da jeg endelig skulle trappes ud af dem havde jeg det dårligt endnu. Jeg havde tabt 10 kilo og skulle nu vurderes af en psykiater. Det blev jeg, men jeg orker ikke at kommentere på dette underlige forløb som endte ud i, at jeg blev ordineret 6×0,5 tafil retard pr dag.

I 2001 var jeg fanget i et misbrugshelvede af både sove og beroligende piller, og det havde jeg været i en del år.

Jeg fik så Cipralex af egen læge sideløbende med det andet , samt tilføjet Remeron(Mirtazepin) smelt af psykiatrien. Samtidig fik selvsamme psykiatri styr på overforbruget af sove og beroligende medicin. Det var et forfærdeligt år der ventede forude.

Jeg får stadig en smule …….sovemedicinen forsøger jeg at trappe ud af….og så skal jeg prøve med det andet senere……….jeg er jo tvunget.

DER ER MANGEL PÅ STØTTE TIL LANGTIDSBRUGERE AF BENZODIAZEPINER OG BENZOLIGNENDE STOFFER!!!!!

Der er i den grad mangel på støtte til langtidsbrugerne af benzodiazepiner. Vi kan næsten ikke overskue vores dag, og kravler rundt på gulvet, i stedet for at gå. Sådan er vores liv på udtrapning. Almen utilpashed, influenzasymptomer, svimmelhed og faldtendens. Hovedpine, søvnløshed, ingen appetit, ugidelighed…….og jeg kan nævne meget mere.

HVIS NU!!!!! jeg havde røget Hash i mange år, taget Speed, sniffet Coke, taget LSD, fantasy, svampe………osv……………SÅ ville jeg have fået hjælp via samtaler, ophold betalt med støtteperson de kan henvende sig til. Aktiviteter såsom gåture og anden motion. Et sted jeg altid kunne gå hen hvis jeg havde brug for at snakke………….HUSK PÅ at min medicin er udskrevet af læger for mange mange år siden, så jeg mener at JEG OG ALLE DE ANDRE I SAMME SITUATION han brug for samtaler.

Hilsen Sonja