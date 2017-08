Hej. Mit navn er Rose, også kendt som R.M.P. Jeg er en kreativ sjæl, fanget i helvedes mentale lidelse. Jeg har været diagnosticeret med paranoid skizofreni siden år 2014. Der er intet i mit liv lige pt. som er let. Jeg er midt i en indlæggelse (på en lukket afdeling), der nu har varet over et år. Stemmen i mit hoved mobber mig, håbløsheden tynger mine skuldrer. Min største pause fra virkeligheden er, når jeg får hældt al min smerte ned på papir. Jeg tegner, maler, redigerer billeder og jeg skriver både noveller og digte. De ting jeg tegner er de grimmeste ting ved psykiske sygdomme, mine følelser og de dæmoner jeg kæmper med. Intet bliver poleret, alt bliver formidlet hudløst ærligt.

Da jeg opdagede outsideren følte jeg, at det her var stedet hvor jeg skulle ud med mine ting.

I virker som de perfekte personer at dele mine ting med. Jeg håber at det jeg kommer til at lægge op på denne blog, kan få nogen til at relaterer, forstå eller føle. Denne blog bliver en blanding af alle de medier jeg arbejder med. Jeg har også en instagram profil (@the.venom.from.a.rose), som i er velkommen til også at besøge, hvis i vil.

Velkommen indenfor i mit hoved, hvor fornuft bliver fordrejet og det smukke nogle gange bliver fundet i mørket.