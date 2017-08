Så meget godt, på så kort tid

Ok det her lyder som en joke… hmm… nå… ok, nu starter jeg altså… for det er ikke en joke!

For under et år siden, i november 2016, var jeg anorektisk, pisse syg, gik konstant med ørepropper pga den københavnske larm, i gang med en hård omgang boksekamp med kommunen, boede på 27 kvm ungDUMsbolig i kbh, som jeg hadede at bo i. Der var intet godt i mit liv.

Jeg sad om natten og tudede, kunne ikke skrive mine bøger, åd frostne jordbær med A38 og æbler i tonsvis. Jeg så alle afsnit af Bonderøven om og om igen og igen, jeg ville bare væk fra kbh og bo på landet i stedet. Og den rolig jyske Frank/bonderøven var da bare for dejlig.

I december, januar 2016-2017 fik jeg fred for kommunen, flyttede til Lolland, godt nok til et forkert rækkehus i første omgang, http://mentalista.dk/?p=1741, men så mødte jeg “Grete” på et social psykiatrisk værested.

Så skete der så meget, på så kort tid, og alle mine drømme fra hele mit liv gik opfyldelse i løbet af nogle måneder. Sæt dig ned og hold godt fast, for det her er noget af en rutsche tur.

Jeg flyttede over til “Grete” og hende mand “Hans”, på deres gård, jeg er ikke anorektisk, jeg er ikke manisk, jeg er ikke deprimeret, jeg har masser sundt krudt i røven, jeg har ikke angst, her er ro og tryghed på gården, jeg bruger ikke ørepropper, jeg har halvpart på Glotti / islænderhest 3 dage om ugen, jeg er ved at skrive mange bøger, har fået proffesionelle forfatter kontakter, har startet eget firma, skriver blogs og artikler, planlægger foredrag, bor på stor gård med sort / hvidt bindingsværk på to tønder land, styr på ny have, styr på maden og de søde sager, jeg spiser mig mæt og nyder selvskabet.

Ja, det er mig og min historie de sidste to måneder. Jeg er så overvældet, at jeg ikke har opdaget det endnu. Jeg plejer at være en type, der tuder af lykke, når tiøren falder og jeg har ikke tudet endnu. Og det bedste kommer først nu. Jeg har endeligt fået min største og mest tiltrængte drøm opfyldt. Grete havde en sød ven, der ville hjælpe mig med at flytte møbler fra rækkehuset til gården.

Malthe og jeg har ødelagt hinandens planer for fremtiden. Der er en nordjyde, der er begyndt at kysse på mig, og jeg kysser glædeligt igen på ham. Der var studie til ergoterapeut, vikarjob på sygehuset og venner i hans kalender, og skrive bøger, holde foredrag, heste og venner på mit program, og som kun en vidunderlig guttermands knag af en nordjyde kan beskrive det, så “er det ikke så skidt, når nogle planer mislykkes… når alternativet er vidunderligt“. Jamen er han da ikke bare sød? Jeg er simpelthen bare så smask pladask forelsket i ham.

Gummistøvlescoreing

Jeg har førhen haft en del problemer med at bruge mine sårbare, men dog stærke kræfter på de forkerte mennesker og systemer, der ikke har respekteret eller accepteret mig, som den kringlede, øst og vest strittende, drengepige, jeg er. Men min ny kæreste… jamen altså hvor kan jeg bare være mig selv, jubii, jeg kan jo dårligt stå på mine ben af svimlende forelskelse. Det må da være en hver kvindes drøm, bare at kunne være sig selv, og jeg blev scoret/scorede Malthe i smækbukser og grønne gummistøvler 😀

Men har også lige købt en stram fin sommerkjole og højhælede sandaler. Som Frank/Bonderøven/DR1 siger: “Hvis man skal gøre sig fortjent til at kalde sig bonde, skal man kunne lidt af hver”… Det kan jeg også, men det er nok ikke helt det med de højhælede han mener 😀

Malthe har en unik empati, nysgerrighed og forståelse for mig, som jeg ikke har mødt før. Ja ja, godt nok er han faldet for mig og han går rundt om sig selv og føler sig som en fjollet teenager. Men vi har også talt fagligt om de ting, jeg skal holde foredrag om hos dansk præmatur forening, min for tidlige fødsel, og at høre hans faglige vurdering af, hvordan jeg beskriver eftervirkningerne og hvordan der aldrig blev taget hensyn til det i psykiatrien, er guld værd for mig, både fagligt, personligt og privat. Han er en nysgerrig nørd, ligesom jeg er, så han tager mig alvorligt og læser det jeg skriver på mine blog… han har sgu bedre styr på min blog end jeg selv har… det er bare så sødt.

Men faktisk fik vi en lille duel om gnavere i gang i sidste weekend til stor underholdning for Hans og Grete. Malthe er også uddannet dyrepasser, men lige præsist med hensyn til kaniner og gnavere, så måtte han bide i græsset og indrømme han havde mødt sin nørdede overkvinde. Dyrepasseren vidste ikke, at kaniner ikke er gnavere. De er støttetandede og har ikke gnavertænder. Ok det er tæt på hinanden, men en kanin er ikke en gnaver.

Vi hylede af grin med vores tidligere bebøjlede gebisser <3

Han er virkeligt noget af det mest fantastiske, jeg kunne have drømt vilde drømme om at møde, og bum så var han der, ud af det blå. Og det er kun meget få uger siden, jeg skrev, jeg ikke var interesseret i kærlighed… men man har jo en holdning til man tager en ny, og det er jeg kun glad for. Er der nogle, der vil sige “Hvad sagde jeg?” eller “Kærligheden rammer, når man mindst venter det” så vil jeg bare sige “Ja tak, det passer i vores tilfælde”.

Jeg elsker sgu bare min rolige og kærlige nordjyde <3

