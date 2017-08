Har ME men tages fra sit hjem i Holstebro og forgiftes i Hammel i 3-4 år

Karina Hansen er født den 07.11.1988. Hun er ramt af ME sygdommen i 2004/2005. Den 07.11.2006 er sidste dag hun kan sidde op og spise med familien i Holstebro.

I maj 2010 er Karina Hansen indlagt i Holstebro, for hendes ME må gerne hedde psykiatrisk sygdom i stedet for ME. Hun bliver dårligere af behandlingen og hun udskrives efter tre dage.

Karina Hansen vil ikke gerne indlægges mere. Men Holstebro Kommune, sundhedsminister Astrid Krag Kristensen, Region Midtjylland og psykiaterne Nils Balle Christensen og Per Klausen Fink bliver enige om at tage Karina Hansen med vold. Politiinspektør Kaj Stendorf Jensen beordrer dette.

Den 12.02.2013 bliver Karina Hansen taget af 8 politimand og 2-3 betjente og hun køres hen til Voldbygade 15 i Hammel. Karina Hansen ringer 45 gange om hjælp. “Hjælp far” og “Mor, hvordan kan jeg komme væk herfra?” Hendes mobil løber tør for strøm, men personalet i Hammel vil ikke lade mobilen op i 3-4 år.

Fra maj 2013 af, omtales Kaj Stendorf Jensen som manden der taler på Karina Hansens vegne. Han vil gerne have Anne Grete Kampmann som Karina Hansens advokat. Anne Grete Kampmann ligesom Kaj Stendorf Jensen kan godt lide, at Karina Hansen er fængslet i Hammel og at hun ikke kan besøges af sine forældre.

Forældrene Ketty og Per Hansen får ikke lov til at se sin datter i 3-4 år. Karina Hansen forgiftes med hjernegift af Nils Balle Christensen og Jens Anders Gyring.

Karina Hansen får lov til at se sine forældre derhjemme den 17.10.2016. Hun er derhjemme på Kløvermarken 8 i Holstebro, og hun nægter at tages væk derfra.

Karina Hansen er voldsomt ramt af det hjernegift hun fik i Hammel. Hendes muskler er stive. Hun vil gerne trappes ud af hjernegift. Læge Stig Gerdes hjælper hende, men han spørger ikke Kaj Stendorf Jensen eller Nils Balle Christensen om lov. Det er derfor Sundhedsstyrelsen nægter Stig Gerdes at være læge den 13.01.2017.

Den 17.-27. marts 2017 kan Karina Hansen ses i Jennifer Breas film Unrest i København. Filmen er Jennifer Breas dagbog om sit eget liv med ME sygdom i USA. Danmark omtales som et ondt sted for mennesker med ME. Dette skyldes netop psykiater Per Klausen Fink, som står bage begrebet “funktionelle lidelser”, som svarer til hjernegift, “gradueret genoptræning” og samtaler for ME og en række andre sygdomme i tarmen m.m.. Det anbefales at læse samtalen mellem ham og Lars Igum Rasmussen på http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5634964/Udsk%C3%A6ldt-professor-Kald-gerne-tr%C3%A6thedssyndrom-en-fysisk-lidelse

26.08.2017. Retten i Holstebro er gået i gang med at hitte ud af hvem der må tale på Karina Hansens vegne, Karina Hansen eller Kaj Stendorf Jensen.