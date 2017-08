Mit navn er Louisa. Jeg er 15 år gammel og muligvis nok en af de yngste herinde. Jeg er pt. indlagt på en lukket ungdomspsykiatrisk afdeling og de sidste fire måneder har jeg tilbragt bag de låste døre og de hvide vægge på en rød tvangsordination og på tre forskellige afdelinger. Jeg har fem forskellige diagnoser heriblandt Borderline og Depression. Jeg har kun fornyligt fået diagnosen: F60.3 Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline type som den fulde diagnose hedder. Så dette er stadig fremmed for mig pludselig at være diagnosticeret med Borderline. Og om jeg nogensinde vænner mig til tanken ved jeg ikke helt. Men jeg er stadig mig selv inderst inde.

Jeg er faret vild i mørket og jeg tvivler på om jeg nogensinde finder en vej ud af dette. Jeg lever i en tilværelse med en gennemgående selvdestruktivitet, impulsivitet, tristhed og en konstant frygt for svigt. Jeg lever på grænsen mellem liv og død hver evig eneste dag. Sådan føltes det i hvertfald. Jeg skriver digte. Dette har jeg gjort i et par år nu. Primært for at udtrykke mine følelser og smerten inde i sjælen. Jeg skriver digte om hvordan det er at leve i mørket, i forpinthed og med et skrøbeligt sind. Om at svæve mellem liv eller død. Jeg håber i vil tage godt imod mig herinde.