“Du har ikke godt af at sidde her for længe.” Efterhånden har jeg ikke længere tal på hvor mange gange jeg er stødt på den sætning. Til tider er jeg ikke engang kommet længere end jeg slet ikke har gavn af at være indlagt. Det er typisk ved den ugentlige lægesamtale på på det lukkede døgnafsnit sætningen dukker op igen. Man mister færdigheder, energi og man går i en slags vinterhi som en overlæge engang udtrykkede det. Altså det er ikke sundt. Jeg ved det jo sådan set godt selv. Det er jo inderst ikke godt for nogen at sidde og glo ind i de hvide vægge i månedsvis. Endda bag lås og slå. Hvem bliver rask af det? Jeg gør i hvertfald ikke. Men samtidig kan jeg ikke blive udskrevet. Hvis jeg spørger svarer de at det er ikke en mulighed lige nu. Spørger jeg nok gange bliver de nærmest irriterrede og får jeg svaret at det skal ikke være til diskussion. Det har vi talt om mange gange før. Det kan ikke lade sig gøre i øjeblikket. Kan jeg ikke indvillige i det frivilligt bliver jeg tvangstilbageholdt. En tvangstilbageholdelse går som regel hurtigt. Oftest kan det tage to minutter. Helt uden pis! De kender mig og bum. Så er jeg tvangstilbageholdt. Men jeg gør jo egentlig blot som de siger jeg skal? Jeg prøver jo sådan set bare at komme ud fra det sted de ikke mener er godt for mig. Jeg har i hvertfald ikke travlt med at blive her. Jeg efterkommer jo blot sætningen fra lægen og kræver mig udskrevet fordi tanken om at være herinde gør mig desperat. Det ødelægger mig. Jeg ved jo jeg ikke får det meget bedre herinde. Det ved de jo nok også godt inderst inde selv men jeg må ikke udskrevet. Jeg kan ikke tage vare på mig selv. Det er for usikkert lige nu. Derfor ingen udskrivelse til mig. Jeg bliver voldsomt frustreret og føler mig misforstået. Fint, nu hvor jeg alligevel ikke kan blive udskrevet så spær mig inde til evigt tid. Indtil i måske ændrer jeres mening om udskrivelse. Jeg sidder bare tilbage med følelsen af skyld over at være til besvær og at overhovedet at være indlagt. Det her er jo ikke godt for mig så hvorfor skal jeg overhovedet være her? For at blive holdt kunstigt i live. Udelukkende derfor. Sådan føles det i hvertfald når man bliver tvunget til at leve i forpinthed selvom man egentlig blot ønsker døden og egentlig ikke har den store effekt af indlæggelser. Det er jo i princippet ikke mit eget valg at være indlagt. Det er jo faktisk lægernes beslutning i sidste ende hvorvidt jeg skal være her. Jeg er tvangstilbageholdt. Jeg vil jo ikke engang være her og slet ikke i live. For mig virker det bare enormt modsigende at sige jeg ikke har godt af at være her men samtidig ikke ville udskrive mig og bevist holde mig tilbage i fangeskab på en lukket afdeling. Et sted hvor jeg ikke bliver rask af at være, hvor jeg mister mine færdigheder og derefter langsomt rådner op indtil der kun er sygdom tilbage. Det har lægen jo selv sagt. Kunne man så ikke formulere sig på en anden måde så det ikke virker sort hvidt, modsigende og ikke mindst enormt forvirrende?

Det er en ret hårdfin og for mit vedkommende en ret modsigende grænse. Jeg tror aldrig jeg kommer til helt at forstå logikken i at være på en lukket afdeling. Specielt når man nu ikke har godt af det for længe men ikke har et andet valg. Man bliver nød til at være et sted for ikke at komme til at gøre alvorlig skade på sig selv eller andre. Men man kommer til at tage skade af det sted der ellers i virkeligheden skulle beskytte en fra at blive skadet. Det er vel bare et spørgsmål om tid.