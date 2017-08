Når jeg ser tilbage på tiden i folkeskolen, så husker jeg den desværre ikke særlig positivt.

Jeg har oplevet at blive grint af, hvis jeg har sagt noget forkert i timen, hvilket uden tvivl har været medvirkende til, at jeg bare blev hende den stille pige. Jeg fik det skidt, hver gang jeg skulle sige/fremlægge noget og havde en manglende lyst til at komme i skole, specielt i 8. og 9. klasse. Set tilbage ville jeg ønske, at jeg havde fundet en anden skole de sidste år eller efterskole i 9. klasse.

Jeg har fået at vide, at mit tøj var grimt, og om jeg ikke skulle have hjælp til at finde noget pænt tøj. Jeg oplevede endda en lærer sige til et pigemøde: “Amalie, hvordan føles det at være anderledes?.”, hvilket gjorde mig enormt ked af det. Jeg har altid gået i det tøj, som jeg kan lide og har ikke ladet mig påvirke af de andre piger eller det, som nu en gang var på mode. I virkeligheden turde jeg faktisk at være mig selv.

Jeg er blevet udelukket fra forskellige sociale arrangementer.

Jeg har fået at vide, at jeg ikke var dygtig nok rent fagligt. En dansklærer sagde gang på gang til skole-hjem-samtale, at jeg skulle sige noget mere i timerne, men jeg synes i virkeligheden blot, at jeg blev overset og valgt fra, selvom jeg sad med hånden oppe. Til gengæld havde jeg en rigtig god oplevelse til mundtlig afgangsprøve i 9. klasse, hvor jeg scorede et 10-tal. Min lærer så overrasket ud på den positive måde.

En matematiklærer fortalte mig, at jeg aldrig ville kunne få et 10-tal i matematik.

Faktisk kan jeg se, at de fleste af mine karakterer blev forbedret, efter jeg gik ud af folkeskolen.

I 3.g fik jeg 12 i matematik på B-niveau og valgte faktisk at sende min gamle lærer en mail, og han sagde, at det var godt, at jeg ikke lyttede alt for meget til hans ord.

Derudover havde jeg måske ikke de samme interesser som de fleste, men forsøgte alligevel i en periode at vælge nogle af de samme sportsgrene som de andre i håb om at blive en større del af fællesskabet, men det lykkedes aldrig rigtig.

Jeg husker tydeligt, at jeg nogle gange nægtede at være med til fodbold i idræt, da jeg for det første er temmelig bange for bolden og samtidig ikke synes, at det er særlig spændende.

På fritidshjemmet i forbindelse med sommerlejr flyttede de andre plads, hver gang jeg skrev mig på sammen med de andre piger fra klassen, hvilket var rigtig ubehageligt for mig.

Jeg har fået at vide, at jeg nogle gange havde tendens til at hurtigt at blive sur eller gå min vej, når noget var svært, så det kan også sagtens have haft en indflydelse på, hvordan min trivsel var.

Det jeg husker positivt fra min folkeskoletid er:

Lejrturene, Bornholm, udveksling med Tyskland, hjemmekundskab, sløjd, håndarbejde, billedkunst og så tyskfaget.

Og så har jeg faktisk en god veninde tilbage fra dengang, så det er rigtig dejligt.