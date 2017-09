Som at leve på kanten af afgrunden mellem liv eller død. Et lille skub og jeg falder langt ned i mørket. Som at danse med døden hver evig eneste dag. At leve med en konstant frygt for at miste kontrollen og en angst for at blive ladt alene på bunden af afgrundens mørke. Helt alene med tårer ned af kinderne. Træder jeg det mindste forkert mister jeg kontrollen over mig selv og jeg falder langt ned i afgrundens uendelige smerte. Der skal så lidt til før jeg mister besindelsen og træder forkert igen. Når træder jeg forkert falder jeg dybt. Det ved jeg. Jeg balancer på kanten hver dag. Jeg har lyst til at springe ned i afgrunden og lade mig falde ned. Det ville være nemmere for så skulle jeg ikke leve med frygten for konstant at træde forkert. Jeg ville ikke skulle leve med en konstant angst for at falde i mørkets dyb igen og ikke mindst at leve på kanten hver evig eneste dag. Jeg ville slippe for at leve i et grænseområde mellem svigt og frygt, afstand og afhængighed og liv og død. Det æder mig langsomt op mig indefra. Det gør så forbandet ondt. Ingen kunne såre mig igen og aldrig mere ville jeg smerten få at mærke mere. Mine følelser ville forsvinde for altid. Aldrig mere kunne jeg mærke mig selv og smerten ved at være levende. Jeg ville have kontrollen en gang for alle. Forpintheden ville endelig dø. Ligesom jeg. Borderline. En kamp mellem engle og dæmoner. At leve på kanten af liv eller død.