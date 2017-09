Forduftende irritation

Jeg har haft en del problemer med at bo tæt på andre naboer. Jeg er simpelthen ikke tryg ved det, det gør mig stresset. Jeg har prøvet at arbejde med det i årevis, men det blev ikke anderledes. Jeg prøvede alt af hvad terapeuterne og behandlerne i Kbh anbefalede mig i terapi, men det hjalp ikke. Så spurgte jeg mig selv om hvorfor. Jeg spurgte også dem, men de havde ikke noget svar. Jeg blev bare mere og mere ked, men blev ved med at tænke og skrive om det. Min sensitive hørelse kan jeg simpelthen ikke slippe for, uanset hvad jeg måtte tænke om larm. Og rækkehus, betyder naboer, betyder snak, betyder larm, betyder larm fra naboens tv i mit “ikke brugte soveværelse” pga tynde vægge, betyder flere alkoholikere på den anden side af havehækken, betyder landsbysladder, og ting jeg er nødt til at tænke over, og dermed får et forfærdeligt tankemylder, der gør jeg ikke kunne fokusere på relevante ting i mit liv.

Jeg følte, jeg nærmest var tvunget til at have et slags forhold til mine naboer og jeg tvang mig selv til at tale med dem i ny og næ, bare for at være flink. Jeg orkede ikke. Det var for tæt på, for ubehageligt socialt hjerneomklamrende og grænseoverskridende… faktisk uanset indholdet af snakken. Men ondsindet sladder er selvfølgeligt værre end såkaldt almindeligt smalltalk.

Uanset hvad kan jeg ikke forholde mig til at bo tæt på nogle naboer, sådan er det bare. Det har jeg accepteret. Så må de københavnske behandlere og psykiatere passe sig selv, og vil de kalde mig en besværlig psykisk syg, der ikke vil arbejde med eller se min sygdom…

Folk fra landet er anderledes end storbyfolk, og præmature voksne med kronisk sarte sanser, der har brug for ekstra ro http://mentalista.dk/?p=1892 kan ikke nødvendigvis fixes.

Vekker

FAT DET eller skal jeg finde en mere slagfast punchline? For min udlejer kan tæske din far… jeg lyver ikke for min udlejer, jeg bor hos, har sit eget fitness center/firma med sin bror og er fantastisk til kampsportsgrene jiu jitsu og wing tsun do https://www.fitness-nakskov.dk

og min kæreste Malthe har lige bestået sin graduering til et højere niveau i wing tsun do og trænet ashihara karate i 12 år, og er i marine hjemmeværnet, så jeg kan hurtigt skaffe flere uniformerede mænd, nogle soldater, flyvere og strissere, der kan passe på mig!!! Så dumme psykiatere fra min københavner fortid… kom ikke her og bliv væk!!!

Tøsefnis, og ja… jeg er i trygge hænder på Lolland/Nordjylland, hos slagfaste vekker mænd… Ikke så ringe, og såå fiiint <3

Jeg har bare brug for at være helt mig selv, når jeg er hjemme. Det blev jeg aldrig i et rækkehus. Det er der aldrig ret mange, der har kunnet forstå. Hvad dette angår, er der to typer, den ene forstår mig, den anden gør ikke. Den ene type er et storbymenneske i byen/kbh, den anden bor langt ude på landet.

Min kæreste er vokset op på landet i Nordjylland, han forstår mig. Mine andre venner på Lolland, fra landet, forstår mig også. Og min præst, jeg taler med om mine traumer, i stedet for en psykolog, forstår mig også. Hun har prøvet at bo i Farum Midtpunkt og kunne heller ikke lide det, af de samme grunde som mig.

Vi er simpelthen en menneske type, der har brug for ekstra plads og luft omkring os og selv et villa kvarter i byen er heller ikke frihed nok. Der skal land og marker til og omkring os, før vi falder til ro og for mit vedkommende, skal der flade lollandske roemarker til hvor mit øje kan se mange kilometer væk. Et af mine nye sloganer er “klap roen”, en omformulering af “ro på Ida, slap lige af”

Det skal jeg ikke kunne sige noget om

Jeg har jo af gode årsager fortalt en del om mig selv til Malthe, han har læst, SERIØST ALT, (hvad jeg har skrevet, selvom jeg selv har glemt halvdelen, jeg fatter ikke hvordan han gør det, imponerende… nå videre Ida, din forelskede Bondeknold) så han ved godt, jeg har det elendigt med naboer generelt.

For nogle uger siden gik Malthe og jeg og flyttede mine møbler fra rækkehuset, op i traileren, som han da selvfølgelig kan køre udover traktor, som en rigtigt mand skal kunne… da min tidligere nabo kom over og ville snakke.

Malthe fortalte senere, at hun gik med beslutsomme skridt mod cykelskuret, hvor jeg stod inde og pakkede ting sammen. På et splitsekunde gik der en masse gennem mit hovede, jeg hurtigt fik sorteret, lavede en konsekvensanalyse af hvilke sætninger jeg kunne få brug for at sige til hende, og hvad udkastet af hver enkelt kunne være, fordele og ulemper, hvad jeg skulle gøre efterfølgende eller lade være med, for at holde mit humør på rette kurs, nej tak til tankemylder, negative konsekvenser af samtale og traumer, ja tak til tryghed, varme i kroppen, jeg registrerede ubevidst Malthe´s kropssprog og holdning, der tydeligvis, viste at han var parat til at stille sig mellem mig og naboen, så jeg nåede at føle en taknemmelig varme i kroppen over, at Malthe var lige i nærheden af mig, hans blotte tilstedeværelse til, at bekæmpe situationen med mig. Jeg mærkede hans unike empati, og taknemmelighed over, at han ikke bare synes, det er dumt, jeg ikke gider naboer. Og tænkte til sidst på, hvordan hele situationen er nu og for et halvt år siden.

Ja, når man er færdiguddannet som psykiatrisk patient efter omkring 13 år på “skolebænken”, så lærer man et og andet om at tænke hurtigt. Kan ikke lade være med at tænke det også tager minimum 13 år at blive psykiater…

Der stod jeg i skuret, Malthe udenfor og gik diskret, men bestemt i vejen for naboen. Han er jo professionel ergoterapeut studerende.

Naboen lænede sig lidt ind i skuret, havde hånden på dørkarmen og spurgte med et alt for nysgerrigt og grænseoverskridende toneleje “om jeg forlod dem”, “og hvor jeg flyttede hen”… Alle mine år i psykiatrien til trods, havde mit svar intet med psykiatri at gøre. Det var nemmerlig også noget jeg vil kalde jobmæssigt professionelt. Husk jeg er krimiforfatter, og dette svar er altid godt at have løst i ærmet til alle situationer, man vil hurtigt, venligt og diskret ud af…

Og den er taget direkte som inspiration fra alverdens fagbøger om opklaringsarbejde og kriminalitet, “At tænke som en morder af Kurt Kragh, drabsefterforsker i rejseholdet, 7 år for PET af den forhenværende chef Jakob Scharf, den type fagbøger om efterretningsvæsnet og opklaringsarbejde.

Nabo: Hvor flytter du så hen?”

Ida: “Det skal jeg ikke kunne sige noget om”.

Naboen pakkede hurtigt samme og lod os være i fred. Det er ikke første gang i mit liv jeg har brugt den sætning, og det bliver nok heller ikke sidste gang. Den er bare god til alt muligt man ikke vil svare på, så tag den og brug den endeligt! Jeg kan varmt anbefalde den, og da især fordi den ikke er en sætning, jeg har lært “at tale som indoktrineret psykiatri patient med det dertil hørerende sprog, man er nødt til at lærer for at kunne overleve i psykiatrien” Nix, det er en meget bedre sætning fra den virkelige verden udenfor psykiatrien.

Efter mere arbejde med have og møbelflytning sad jeg i bilen med Malthe, og han var helt enig med mig i at “Landsbysladder, og at nogle gamle mennesker, ikke havde andet at lave end at blande sig og overskride andres grænser. Det var ubehageligt”.

Jeg elsker ham

Jeg synes, det var så befriende, at han også mente at en situation som denne kunne være irriterende og ubehagelig. Jeg har den her følelse af at være kommet hjem hos ham, i hans arme og hos folk fra landet generelt. Jeg smeltede fuldstændig, da han sagde dette. Jeg har virkeligt haft brug for nogle, der var enige med mig i min tankegang om forskellen mellem folk fra byen og folk fra landet.

Han er virkeligt noget af det mest fantastiske, jeg kunne have drømt vilde drømme om at møde, og bum så var han der, ud af den blå marineuniforms bølger. Og det er kun meget få uger siden, jeg skrev i min dagbog, at jeg ikke var interesseret i kærlighed… men man har jo en holdning til man tager en ny, og det er jeg kun glad for. Er der nogle, der vil sige “Hvad sagde jeg?” eller “Kærligheden rammer, når man mindst venter det” så vil jeg bare sige “Ja tak, det passer i vores tilfælde”.

Jeg elsker sgu bare min mentalt rolige, (med Ida niveau) krudt i røven og kærlige nordjyde <3

Følg mig gerne på mine facebooksider

Forfatter Ida Eowyn

Instagram

Forfatter_Ida Eowyn

Tilmeld dig mit nyhedsbrev via Forfatteridaeowyn@gmail.com