Før psykiatrien

Før mit møde med psykiatrien, var jeg meget aktiv i form af fodbold og cykling, jeg elskede sport, jeg cyklede gerne omveje til mine destinationer, for at få mere motion. Det var min måde at afreagere på. Jeg var normal vægtig, måske lidt undervægtig.

Kort før psykiatrien

Lidt tid inden mit møde med psykiatrien, gik jeg bare længere og længere ned psykisk. Jeg pjækkede i skolen, jeg fik mindre og mindre overskud, til at dyrke motion. Jeg lukkede mig mere inde. Så jeg tog lidt på men jeg var stadig normal vægtig.

Mødet med psykiatrien

Mit første møde med psykiatrien var da jeg var 17 år. Jeg var i en dyb depression, og jeg fik det dårligere og dårligere. Jeg kunne ikke dyrke alt det motion som jeg ellers elskede og dyrke. Så jeg tog på, og det hjalp heller ikke at de satte mig på antipsykotisk medicin. Jeg forsømte min krop og udseende mere og mere, og jeg blev ved med at tage på. Nu her 7 år efter står jeg med en BMI på omkring de 40, jeg har forsøgt utallige gange på at tabe mig, men det er ikke lykkedes mig. For hver gang jeg har tabt 10-20kg kommer der en nedtur og det hele kommer på igen. Når jeg forsøger at spise sundt og dyrke motion, sker der altid et eller andet så det hele ryger på gulvet. Jeg har ingen rygrad mere, skizofrenien og medicinen har “ødelagt” det hele. Hver dag er jeg virkelig ked af min krop, men der er ingen overskud til at gøre noget ved det. Min dag starter om morgenen hvor jeg ikke tænker på min krop, nogle dage planlægger jeg at gå en tur, eller træne i bostedets motionsrum. Men op af dagen er der alligevel ikke overskud til det. Om aftnen når jeg har været i bad og kigger på min krop, og tænker at jeg skal tabe mig, og så planlægger jeg en hel masse ting, jeg skal gøre for at tabe mig. Dagen efter forsøger jeg at udføre alt det jeg planlagte dagen før, men det lykkes ikke. Og sådan fortsætter det næsten hver dag. Det er en ond spiral. Jeg vil inderligt gerne tabe mig, men psyken er der ikke til det. Jeg er ked af min krop.

DET ER FANDENS SVÆRT