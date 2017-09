Jeg danser med djævlen i nattens mørke men i frygten for at aldrig at slippe ud af djævlens greb. Djævlen svinger mig rundt i mørket og jeg ved aldrig hvor det bærer mig hen. Rundt og rundt, fra side til side danser jeg med mørket selv. I usikkerhedens magt for at blive fanget men alligevel danser jeg med djævlen i mørket hver evig eneste nat. Jeg er bange for jeg ved aldrig hvornår djævlen slipper mig. Vi danser hele natten, djævlen svinger mig rundt og modvilligt danser jeg med djævlen. Hver evig eneste dag.