Det er ikke tit, vi opfatter os selv som en politisk magtfaktor. Men det ER vi jo. Vi er mange, rigtigt mange endda. Navnlig når vi regner vores pårørende med. Og vi har stemmeret. Så lad os bruge den ved de kommende valg – lokalt, regionalt og nationalt. Lad os tænke over, hvilke partier, der har en fornuftig politik på psykiatriområdet og sætte vores kryds hos dem.

Formanden for SIND, Knud Kristensen, giver i denne video nogle bud på, hvordan vi kan benytte os af den power, vi har:

https://www.facebook.com/landsforeningen/videos/10155416429667278/

Personligt vil jeg selvfølgelig stemme på at parti, der ønsker at forbygge psykiske lidelser ved at satse på menneskelig trivsel. Vi trænger til et godt alternativ til den nuværende regering, der enøjet satser på økonomisk vækst og tilsyneladende er fløjtende ligeglad med de negative, afledte effekter… Men hvad siger I, hvordan kan vi bruge vores størrelse til fordel for psykiatrien?