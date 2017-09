Der var været gange, hvor jeg har tænkt at jeg bare var i live, fordi jeg ikke havde mod til at gøre effektivt ende på min komplet overflødige tilværelse. Jeg har seks egentlige selvmordsforsøg bag mig, og nej, det var ikke noget råb om hjælp, for i den situation er det umuligt at tro at der er nogen hjælp at hente nogen som helst steder. Jeg kan i det hele tage ikke fordrage livsglade mennesker, der påstår at ikke-gennemførte selvmordsforsøg er et forsøg på at påkalde sig opmærksomhed. Den er ekstremt nedladende overfor nogle meget lidende og ulykkelige mennesker. Var det måske ikke oprigtigt, da jeg engang slugte over 200 rivotriler i 2002 for så at sove tungt og drømmeløst i 10 timer. Jeg troede faktisk at en overdosis sove- og nervemedicin var den visse død. Og så sagde de på Digevej, at det bare var fordi jeg havde drukket. Ja, jeg havde drukket 3-4 pilsnere, for jeg skulle jo lige drikke mig mod til. Det er jo den største beslutning et menneske kan tage, at vælge at dø. Jeg erfarede senere, at det er meget svært at dø af benzodiazepiner, men at jeg havde været heldig at overleve så stor en overdosis uden men.

Nu er det flere år siden jeg oprigtigt har tænkt på selvmord. Det er der mange grunde til. Da jeg nærmede mig de 30 valgte jeg at opgive mit liv fuldstændigt. Accepterede mit liv som livslang førtidspensionist, mutters alene i en et-værelses lejlighed uden nogen som helst andet at se frem til.

Jeg lagde mine drømme, ønsker og håb fuldstændig bag mig, og begyndte at indse de privilegier og fordele jeg trods alt havde i forhold til så mange andre mennesker, jeg havde mødt på min vej. Det er på mange måder en kæmpe befrielse at opgive sig selv og sit liv og ryste på hovedet at dem, der konstant snakker om at ”komme videre”. For jeg kan overhovedet ikke se noget af komme videre til. Og det gør at jeg et langt stykke hen ad vejen er ligeglad med livet. Jeg syntes slet ikke der er noget at komme efter længere væk end bumseværtshuset og ghettoen. I hvert fald ikke for sådan en som mig, der er på pension og har været syg fra den tidlige barndom. ”De andre” ville jo afgjort behandle mig som et råddent æg, hvis jeg viste hvem jeg var. Og det passer mig fint, jeg har lært at trives med den livslange ensomhed. Nogle lever på samfundets solside, men vi er altså også mange, der er dømt til at leve i mørket. Og mørket kan jo virke meget lysere end så meget andet, alt efter hvordan man er skruet sammen intellektuelt og mentalt.

Jeg gider ikke høre på folk, som nok velmenende men ekstremt nedladende, siger at man skal leve sit liv på den og den måde, og være på den og den måde, ellers er man underlig og har ikke noget liv. Det har jeg hørt på i mere end 25 år, og nu er jeg ligeglad og stærk nok til at være immun overfor langt den meste kritik af mig og mit. Der er ingen der kan fatte den smerte og forladthedsfølelse, der har præget mig fra min tidlige barndom til langt op i mine tyvere. Men det har været så befriende for mig at blive ældre og moden nok til at indse at jeg selv og mit liv er håbløse. Jeg kan dog skaffe mig selv noget surrogatlivsglæde og (falsk) livskvalitet ved at drikke mig en kæp i øret, og så i øvrigt være tilfreds med og taknemmelig for livets helt små glæder. Og det er det eneste tegn på at jeg ikke har opgivet mig selv totalt, at jeg trods alt prøver at holde igen med alkohol og tage perioder med antabus, selv om de aldrig varer så længe. Jeg kunne sagtens være blevet på Sundbygård og være gået totalt i hundene, som så mange andre på førtidspension. Jeg kunne drikke mig fra sans og samling hver eneste dag, ryge bonghoveder og junke mig ihjel, og jeg har aldrig haft nogen objektiv grund til at lade være. Men det værste jeg overhovedet kunne forestille mig, er at miste mine intellektuelle evner og glimrende fysiske helbred. I så fald er jeg overbevist om, at jeg godt kunne gennemføre et selvmord. Alle mennesker har jo behov for at føle sig bedre end de fleste andre på forskellige punkter, reelle eller imaginære. Og jeg trøster mig med, at jeg ikke er en hjernedød dukke, der bare render rundt på et bocenter og småpimper, småboller og ryger fjollet tobak. For dem har jeg set en del af. Men jeg kom dog ud af gak-gakanstalten med forstanden i behold.

Jeg kommer aldrig til at få en venindekreds eller en kæreste, kommer aldrig til at få et udegående socialt livt med ture i byen, tivoli eller biografen eller ferier i udlandet. Man kan selvfølgelig sige, at jeg er holdt op med forsøge på det. Det nærmeste jeg kommer på at ”gå ud” er det lokale taberværtshus, hvor klientellet om muligt er endnu mere alkoholiserede og gået i stå end jeg er. Men det er sådan, at jeg nu er fuldstændig ude af trit med virkeligheden og samtiden. Jeg er slet ikke på bølgelængde med mine jævnaldrende, ville ikke engang vide hvordan jeg skulle kommunikere med dem. Og hvordan skulle jeg dog også komme i kontakt med almindelige mennesker, når jeg på en eller anden måde altid har været totalt udenfor, et udskud, fluen på væggen, en pige som ingen fyr ville byde op til dans, hvis der var en anden i nærheden. Jeg har nemlig aldrig haft noget man kunne kalde en ordentlig kæreste, har ingen veninder der har fulgt mig siden ungdommen, de ganske få venskaber jeg har haft gennem tyverne viste sig kun at holde ganske kort tid. Som teenager og i starten af tyverne havde jeg slet ingen sociale relationer, i gymnasiet var der ingen, der så meget ville kigge på mig, glem alt om at snakke med mig. Dengang følte jeg mig faktisk helt oplivet, bare nogen for en gangs skyld gad og hilse på mig og småsnakke lidt i to minutter. Det var nu også fordi mine forældre ødelagde det for mig ved at være alt for strenge. Jeg måtte ikke gå ud hjemmefra undtagen når jeg skulle i skole, og i hvert fald slet ikke om aftenen, jeg fik ikke lov til at købe det rigtige tøj eller se ud på den rigtige måde. Og jeg havde i øvrigt ikke en rød reje, så jeg måtte gå i det, som det passede min mor at give mig. Derfor synes de andre jeg var en dødbider og ikke værd at samle på, fordi jeg ikke havde mulighed for at gå i byen, var fed, lavbenet, bumset, med briller og klædt på som en midaldrende husmor. Var så langt fra at cool og pinup-modelagtig som man overhovedet kunne være. Og jeg led meget under det og mit selvværd og min selvtillid var og er på frysepunktet. Følte mig usynlig og foragtet.

Med sådan en bagage tror jeg ikke, der er nogle der kan fortænke mig i at have opgivet mig selv og mit liv. Det er en betingelse for at jeg kan bære min tilværelse, at jeg er ligeglad med livet, som de fleste mennesker lever det. Fordi det er uden for min rækkevidde og jeg har lært at lade være med at begræde det. Har ikke længere nogen selvmelidenhed eller vrede overfor omverdenen, føler ikke rigtigt noget længere. At leve livet gør det jo også meget mere kompliceret for en selv. Faktisk er mit liv så nemt nu, så det er helt grinagtigt. Min pension går jo ind på kontoen hver måned uden at jeg behøver at rokke med ørerne, og jeg har en lejlighed jeg kan blive boende i, indtil jeg engang skal på ældreinstitution. Jeg har også nogle fritidsinteresser jeg kan dyrke når jeg har lyst, og Outsideren som en kreativ hobby. Og mere kan jeg egentlig ikke forlange. Man har jo ikke så mange muligheder for livsudfoldelse, når man har mistet både sin barndom og ungdom.