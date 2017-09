I det tyske dagblad Frankfurter Allgemeine er der i disse uger en artikelserie om de forskellige psykiatriske diagnoser. Aspergers Syndrom som er en mildere form for autisme, findes som selvstændig diagnose i DSM-4 (diagnostic and statistical manual of mental disorders 4), som er det officielle amerikanske klassifikationssystem for diagnoser. Man er nu ved at udarbejde en ny manual, DSM-5, hvor man har til hensigt at udelade visse undergrupper af diagnoser. Aspergers bliver slettet og indlemmet i en mere generel diagnose: spektrum for autismeforstyrrelser.

Aspergers Syndrom er en udviklingsforstyrrelse som menes at være medfødt og genetisk betinget og som manifesterer sig allerede i børnehavealderen. Den adskiller fra infantil autisme, ved at man ikke er tilbagestående rent sprogligt og ved at man ikke er mentalt retarderet. Aspergerpatienter udmærker sig ofte ved at være mere end normalt begavede. Folk med AS har utrolig svært ved social interaktion og kommunikation, og ved at finde venner blandt deres almindelige jævnaldrende. De formår ikke at snakke om følelser, har svært ved at forstå ironi og sarkasme og har også vanskeligt ved at indgå i almindelig smalltalk. Ofte har de aparte, intellektuelle særinteresser, som de kan snakke indgående og detaljeret om i flere timer. Nogle venner at dele disse interesser har de dog sjældent.

Fordi AS er mindre påfaldende end infantil autisme bliver det ofte først diagnosticeret senere i livet. Men ofte har Aspergerbørn problemer med lærerne i skolen, hvor de føler sig misforstået og de lider gennem hele opvæksten under den ensomhed, som deres tilstand påtvinger. Som voksne har de som regel lært nogle teknikker til at kompensere for deres eget handikap. De kan træne sig til at forstå og anvende ironi og sarkasme og til også at indgå i smalltalk og fastholde øjenkontakt, men det bliver aldrig naturligt og instinktivt for dem, som for raske mennesker. Diagnosen er i øvrigt svær at stille, da tilstanden som regel er kompliceret af depression, opmærksomhedsforstyrrelser og tvangshandlinger og -tanker. Dette skal en ændring i det nye klassifikationssystem af diagnose råde bod på.

En af grundene til at man vil afskaffe Asperger som diagnose er at der er gået meget mode og hype i den. AS bliver ofte nævnt sammen med store genier som Albert Einstein og andre fremtrædende og markante personligheder, og i almindelighed bliver AS forbundet med fænomenal høj intelligens og genialitet. Det er i virkeligheden slet ikke så entydigt og AS-patienter har i regelen store vanskeligheder både på arbejdspladsen og i uddannelsessystemet. Visse mennesker med diagnosen gør næsten en dyd ud af deres eget handikap, forsamler sig i klubber og organisationer, kalder sig selv for Aspies og alle andre for gennemsnitsmennesker. Man kan sige det er sundt ikke udelukkende at se sit eget syndrom som noget negativt, men de såkaldte Aspies føler sig truet på deres esklusivitet af at diagnosen nu skal droppes.

Der findes imidlertid ikke nogen anerkendt effektiv terapi eller medicinsk behandling for Aspergermennesker, dem der er ramt af det lærer ofte mere eller mindre af sig selv at leve med deres særegenhed. Det vil dog altid være hårdt for dem at bære, at folk systematisk afviser dem og trækker sig fra deres selskab, selvom de er meget venlige, fordi de er så svære at relatere til. Og det er nok der virker mest belastende ved denne lidelse.