Illustrationen til bloggen er selvfølgelig tegnet af min datter. Kun ganske få mennesker får lov til at opleve hvor sød og sjov min ældste datter på 19 år er, når hun slapper af i trygge omgivelser sammen med mennesker hun kan lide. Som regel virker hun nemlig mut og indesluttet. Hun bryder sig ikke om øjenkontakt når hun hilser på folk, giver gerne et lidt slapt håndtryk, som om hun er bange for berøring. Hun har dog lært at hun skal se folk i øjnene ved familiefester og lignende.

I flere år har jeg vidst, at hun ikke var som andre børn. Hun hilste aldrig igen når hun mødte børn fra skolen. Det undrede mig, at hun bare kiggede væk. Det var også meget svært at købe tøj til hende. Det skulle være på en ganske bestemt måde, før hun ville gå i det. I nogle år ville hun kun gå i cargobukser i glat stof med lommer på siderne og elastik forneden på buksebenene, de skulle helst være en afdæmpet grøn eller sort. Gymnastiktøj var også et problem, da hun var helt lille ville hun gerne gå i fine gymnastikdragter fra H&M, helst med et lille skørt til. Det voksede hun dog fra og det var hundesvært at finde noget, som fandt nåde for hendes blik. En gang måtte jeg bede hende fritaget for gymnastik fordi jeg ikke havde fundet gymnastiktøj, hun ville godkende. Almindelige shorts og en bluse duede ikke. Gymnastiklæreren kunne ikke forstå det skulle være noget problem, mente det var os forældre der var for eftergivende. Det lykkedes dog som regel at få købt et eller andet, sommetider i dyre domme. En af hendes onkler og tanter kunne ikke forstå, hvorfor hun var så tilsyneladende uhøflig og tavs ved familiebesøg. Til sidst opgav de hende helt. Det gjorde lidt ondt i mit hjerte, når jeg vidste hvilken kær pige hun var i virkeligheden. Fuld af kloge ord og kreativitet. Hendes tegninger vakte dog altid beundring, lige fra hun gik i børnehave. En gang spurgte hun mig, hvad jeg havde gjort for at vække andre børns beundring i skolen? Jeg svarede, at jeg var den bedste til at tegne på skolen i flere år. Vi var kun 100 børn på den skole jeg gik på. Men ihvertfald blev hun ved med at tegne og forbedrede dermed det talent hun havde. Hendes mål var at blive lige så god til at tegne som sin mor, i dag er hun lysår foran mig. På et tidspunkt blev hun mobbet af to piger i sin klasse, de havde udset sig hende som et nemt offer. Til forældrekonsultationerne hørte vi altid kun om, at der var problemer med hende. Hun hørte aldrig efter i timerne, selvom hun sad lige foran læreren. Det var i øvrigt en meget urolig klasse. Til sidst fik vi flyttet hende over på en anden skole. Her gik det ikke med de andre børn, da hun var stille og indadvendt fik hun ikke nye venner. Hun begyndte dog at lave sine lektier, før mente hun de var forældrenes ansvar. Tilsidst bad hun om at komme tilbage til sin gamle skole, men denne gang i parallelklassen. Det blev en succes. Hun kendte nogle af pigerne i forvejen, de kom rigtigt godt ud af det sammen. Læreren var god til at holde ro i klassen og nu viste det sig, at hun var fagligt dygtig, hun rakte dog stadig aldrig hånden op. Derefter fulgte nogle gode år, hvor hun fik en god vennegruppe bestående af fire andre piger og én dreng. Hun blomstrede op, begyndte at kunne gå i mere forskelligt tøj, det var dog stadig ikke nemt at finde det rigtige. Hun ville hellere fryse end gå i noget “forkert”, så måtte vi lade hende fryse, indtil hun fandt ud af, at varm frakke og støvler nok var en god idé om vinteren.

Da hun gik i 8. klasse begyndte hendes problemer for alvor. Nogle af drengene var begyndt at moppe hende. Hun var en køn pige og for at provokere hende gik de helt hen til hende og sagde “Hej”, fordi de vidste det gjorde hende utilpas. Hun begyndte at få det dårligt, mistede appetitten, sov dårligt, havde konstant hovedpine. Der var også et stort pres på hende fra uddannelsesvejlederen. Der var netop blevet indført en lov om, at alle skulle vælge en uddannelse eller et arbejde inden de gik ud af skolen. Da hun kom til 9. klasse gik hun kun i skole nogle få måneder, derefter måtte vi lade hende blive hjemme. Hun var tydeligvis deprimeret, havde voldsom hovedpine og ingen appetit. Hun havde også mange tvangstanker, troede hendes eneste mulighed var prostitution. Hun så nærmest sit liv passere revy frem til hendes begravelse. Visse udsendelser i TV gav hende voldsom angst. Efter et besøg hos vores læge fik hun en henvisning til Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Da hun aldrig sagde noget til behandlerne, men bare nikkede eller rystede på hovedet, var det meget svært at udrede hende. Jo flere mennesker der var tilstede, jo sværere var det for hende at sige noget. Jeg måtte gøre et kæmpe forarbejde for at slæbe hende hen på Ungdomspsykiatrisk Afdeling, helst ville hun blive hjemme. Vi var nødt til at komme afsted, kunne ikke bare lade hende sidde hjemme i sofaen. Det tog et helt år inden de hostede op med en diagnose. I det år sad jeg det meste af tiden sammen med hende i sofaen, hun brød sig ikke om at være alene. Hun kunne heller ikke selv tage mad i køleskabet pga. sin OCD. Hun var også begyndt at ridse sig på undersiden af armen med en skarp genstand. Det eneste vi kunne få hende afsted til var ridning. Så det sørgede vi altid for at køre hende til en gang om ugen. Omsider fik hun diagnosen: Aspergers Syndrom samt OCD og depression. Hun fik medicin mod depression og OCD, det hjalp noget. Aspergers Syndrom er medfødt og kan ikke behandles, det må man lære at leve med.

Det eneste tilbud var derefter et ophold på en specialefterskole for børn, der enten var udviklingshæmmede, autistister i mild grad eller havde ADHD. Det blev en lettelse for hele familien, i hvertfald i starten. Hun var glad for at være der og især glad for sin støtte/kontaktlærer. Desværre var det for meget for hende at være på en kostskole med 60 andre elever og lærere. Hun ringede tit hjem med problemer og vi måtte ofte køre de 100 km for at hente hende hjem, så hun kunne få spist og drukket. Hendes selvskade blev værre på efterskolen. Hun skår sig, brændte sig og kradsede sig pga. angst og stress. Det var svært at tage individuelle hensyn på en skole med så mange elever. Efter ca. et år blev hun sendt hjem med besked om, at hun ikke kunne tage en Særligt Tilrettelagt Uddannelse på skolen, en såkaldt STU selvom det var blevet bevilget.

Tilsidst endte det med et døgn- og behandlingstilbud i et bofællesskab med andre psykisk sårbare unge, 10 km fra hvor vi bor. Efter nogle indkøringsvanskeligheder er hun omsider igen en glad pige. Hun skader ikke længere sig selv. Hun har ved egen hjælp fået anpart i en hest i nærheden, som hun rider på to gange om ugen. Hun arbejder i bofællesskabets lille drivhus og er med til fællesspisning. Spiller violin. Hun kommer godt ud af det med de voksne på stedet og har indrettet sit værelse helt perfekt efter sin egen smag. Hendes kanin og hamster bor hos hende på værelset. Hun har altid været god til dyr. Var medlem af 4H, (børne- og ungdomsorganisation, under Landboungdom) som barn. Det er ikke længere hårdt at have hende hjemme på weekend, hun sidder ikke kun i sofaen, men tegner, syr eller snedkererer. Hun elsker når vi allesammen sidder i stuen og ser film. Hvorfor fik hun så ikke det tilbud fra starten? Sikkert fordi man skal være fyldt 18 år og fordi det er hundedyrt. Desuden skulle hun først “bevise”, at hun havde brug for det. Derfor skulle vi som familie så gruelig meget igennem før det endte godt.