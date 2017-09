Efter jeg fik min diagnose i marts, har jeg brugt meget af tiden på at forstå min sygdom. Men jeg har også prøvet at skabe bro mellem dem jeg kender, for at højne forståelse af hvad jeg kan og ikke kan længere. Hvordan er det at have en psykisk lidelse? Den kæphest er svær at danse med, fordi hvordan beskriver man noget, som andre ikke kan sætte sig ind i helt. Hvordan får man andre mennesker til at forstå hvorfor det er så svært for os sindslidende at gøre de samme ting, som de gør og kan uden at tænke nærmere over det.

Jeg har den force, at jeg mestrer det skrevne ord godt, og oveni det, har jeg det bedst med billedsprog. Det er her jeg har opdaget at broen kan skabes, fordi så har man et fælles udgangspunkt i at forstå.

Og hvorfor gør jeg det herinde på Facebook? Hvorfor skriver jeg så meget om min sygdom? Det gør jeg af flere årsager; fordi det hjælper at sætte ord på, fordi jeg gerne vil være een af de syge, der fjerner tabuerne omkring sindslidelser og fordi jeg ved, at alle mennesker på et eller andet tidspunkt enten bliver ramt eller får kendskab til een med en psykisk lidelse.

Min type er Bipolar 2, dvs at jeg skifter mellem hypomani og depression, og derimellem er der faser med stabilitet.

Når jeg er manisk opstår der flg:

Tab af realitetssans

Tankemylder/rastøshed/uro

Ekstrem Impulsiv/grænseoverskridende adfærd

Tab af realitetssans/grænseoverskridende adfærd:

Forestil dig at du sidder i et lokale i en kæmpe brandert. Du er i højt humør og synes livet er skønt. Dine hæmninger er væk og du åbner op for alle dine tanker og følelser. I lokalet sidder der en masse mennesker, som alle er ædrue, og hver gang du åbner munden, ryster de på hovedet, smiler medfølende over dine udbrud, og jo mere du ser deres reaktioner og manglende tilkendegivelse af dine “geniale” ideer, jo mere vred og højlydt bliver du. Nogle vælger simpelthen at gå, jo mere du taler og jo vildere dine ideer og udbrud bliver. I den tilstand kommer der tit sandheder på bordet, og sandhederne er tit ilde hørt, men det opdager du slet ikke, fordi du er så opslugt af dit formål i at fortælle folk hvad de gør forkert i deres liv og hvordan de skulle leve.

Den ekstreme impulsivitet overlapper tit her. Når man er i den tiltand er man som en 5 årige i en legetøjsforretning. Man vil have DET HELE! Og det skal være NU! Man vil ikke vente og man har ikke en voksen til at sige nej. Derfor er økonomiske vanskeligheder en kæmpe ballast, for når manien er væk, står man med regningen, og kan ikke forstå at man ikke tænkte sig om.

Tankemylder mv er som at have en bikube inde i sit hoved, med masse af susende bier. Her bi er en tanke, en idé eller et projekt. Man forsøger hele tiden at fange en bi, men hver gang kommer en anden og bedre bi, som man hellere vil have.

Samtidig med at der er denne larm og støj og susen af millioner af bier som man skal forholde sig til, skal man også sørge for sit eget liv udenfor hovedet. Man skal sørge for de basale ting til børnene, man skal sørge for skoleaftaler, møder, sygehusaftaler, kommuneopfølgning, man skal sørge for tøj, mad, stimulanser til børnene, man skal sørge for sig selv, voksenkontakt, motion, mad og hygiejne. Alt skal man sørge for imens, og det medfører at alle ting blive ens. Der er ingen kategorier i sværhed for nogle af tingene.

Dvs at ting som at gå i bad er lige så svært som det at skrive en roman. Ting som at tømme postkassen er lige så svært som at grave et stort hul med en teske. Alt udviskes. Og deri kommer skammen som en ekstra byrde. Skammen over ikke at kunne de basale ting som alle andre kan.

Det hele kræver uanede mængder af energi. 80% af kroppens ressourcer går til alt dette. (det er dokumenteret), deraf den voldsomme træthed, der kommer bagefter.

Tit og ofte, når man har været i mani, ender man hovedkuls i depressionen/angsten. Det er især afstedkommet af trætheden. Hele ens organisme har været i overdrive i alt for længe.

Og når man rammer depressionen, rammer man hårdt. Hvis man syntes at alt var svært før, bliver selv det at stå op om morgenen ligeså svært som hvis man ligger med 40 i feber og brækkede ben, og er tvunget til at stå op.

Og hvorfor kunne jeg så klare alt før min diagnose? Hvorfor piskede jeg afsted og tog mig af alt muligt uden at kny? Har diagnosen haft en indvirkning på det, for det er jo blot en term?

Ja, det har det. For jeg havde det ikke godt før. Jeg havde det ad helvede til i mange, mange år, men jeg viste ikke nogen hvordan jeg havde det. De så kun den side af mig, ikke den lille, nøgne skabning, der lå dybt indeni mig og skreg efter hjælp og omsorg.

Når man bliver svigtet af sin elskede far og står alene med det svigt, så lærer man at man ikke skal stole på nogen. At man kun skal stole på sig selv.

Men efter jeg nu fik min diagnose, er jeg begyndt at ændre dette. Ikke pågrund af diagnosen, men som et samarbejde mellem min fortid, nutid og fremtid. Min sygdom giver mig lov til for første gang at tage vare på mig selv, at tage hensyn til de behov jeg nu engang har for at opnå livskvalitet.

Jeg er ikke den samme Camilla længere, men jeg savner hende heller ikke. Jeg kan bedre lide hende her, fordi hun er mere i balance end nogensinde, selvom der er nogle ting hun ikke kan mere.