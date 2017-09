Vi har vel allesammen prøvet det; de dømmende og skræmte blikke man får, når ens omverden opdager at man er psykisk syg. Specielt har jeg oplevet at os med borderline, bliver dømt som nogle forbandede drama queens.

Da jeg for første gang kom ind i det psykiatriske system som fjorten årig, og begyndte at tage antidepressiv medicin, var jeg egentlig ret åben omkring det. Jeg gik ikke afsides for at tage mine piller, jeg syntes ikke det var pinligt. Hvis jeg blev spurgt ind til hvad det var jeg tog, så svarede jeg ærligt, og forklarede at det var fordi jeg havde det skidt i min psyke.

Men så kom de dømmende blikke. Venner og veninder begyndte at vende mig ryggen, som om jeg pludselig smittede. Folk jeg slet ikke kendte, begyndte at sprede rygter om mig og min person. Fra at have været en vellidt pige med en stor omgangskreds, var jeg pludselig, ifølge rygterne, skizofren, stofmisbruger, løs på tråden osv. osv. osv. Listen blev efterhånden lang.

Jeg begyndte at holde alt for mig selv. Jeg byggede en facade op. Jeg gjorde alt for at ligne alle de andre piger på min alder, og forsøgte på den måde at blive en del af flokken igen. Det lykkedes da også, men så snart jeg var alene knækkede filmen. Jeg græd og græd og græd, og jeg begyndte at skade mig selv ved hjælp af cutting.

Som tyve årig fik jeg nok. Jeg var træt af rygterne, træt af at blive trådt på og vendt ryggen, så jeg trak teltpælene op og flyttede en anelse spontant til Odense. Jeg havde brug for at starte forfra, at få en ny omgangskreds.

Selv idag, seks år efter jeg har fået min diagnose, tolv år efter jeg kom ind i systemet for første gang, har jeg svært ved at være ærlig omkring min sygdom. De få gange jeg har turde være det, har jeg netop fået de dømmende blikke og kommentarer som “hvorfor fortæller du mig det?” og “det burde du altså holde for dig selv”. Men hvorfor skulle jeg dog det? Min sygdom er en del af mig, og sådan er det bare, og hvis jeg ikke er ærlig omkring det, så er det jo heller ikke mig folk lærer at kende, eller hvad?

Så sent som i weekenden havde jeg en oplevelse, hvor jeg følte at jeg i løbet af et split sekund, blev lukket uden for fællesskabet, bare på grund af min historie. Og fuck hvor gør det ondt!