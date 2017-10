Jeg har alle dage haft et temperament, der siger spar to. Ofte har jeg undret mig. Det er som om, at i forhold til andre, var udbruddene bare altid lidt mere voldsomme, lidt mere dybe – og lidt mere uventede – end alle andres var. Jeg tog tingene lidt mere personligt og havde lidt sværere ved at komme videre over alt det nag, der lå i rygsækken. Hele mit liv har de store udsving fået mig til at føle mig anderledes, forkert, udenfor og usikker.

Jeg kan have en helt normal dag – ja, nærmest perfekt dag fuld af gode oplevelser – og lige pludselig slår vinden om på grund af noget nogen har sagt eller gjort – ja, det være alt fra et skuldertræk til løftet øjenbryn over et eller andet jeg har sagt. Det kan få mig fuldstændig ud af balance, og da jeg er en ret høj pige – ja, så falder jeg ret langt – og ret hårdt.

Når jeg har et anfald, former mit hoved lige pludselig en hel masse konspirationsteorier, hvor verden og mine relationer pludselig bliver til fjender og ikke venner med gode intentioner. Typisk føler jeg, at de siger eller gør som de gør, fordi jeg selv har gjort eller sagt noget ”forkert”. Jeg har i mange år haft det utrolig svært med sociale situationer, da jeg på ingen måde har lært at omgås mennesker på “normal” vis via mine forældres eksempel. Jeg har derfor ofte følt mig som en social ”klumpe-dumpe” i sociale sammenhænge, hvilket har medført en gigantisk usikkerhed indeni og angst for at “være udenfor”. For det er verdens værste følelse.

Jeg har efterhånden lært, at når jeg bliver vred, så er det fordi jeg bliver angst for at have ”fejlet” og gjort noget forkert – at jeg ”står ud” fra flokken på en eller anden måde. Derfor bliver jeg angst for at miste omgivelsernes kærlighed eller blot accept – og reagerer derfor med vrede, for at aflede mig selv fra denne skræmmende følelse af at kunne miste – status, penge, mennesker… kærlighed. Ironisk nok er det at miste blevet et af mine livstemaer. Når jeg elsker for alvor, bliver jeg angst for at miste og kan blive helt kold for at beskytte mig selv.

Det værste ved anfaldene er, at de skygger for min evne til at forholde mig reflekterende til situationen, fordi den ubevidste angst er svær at genkende – men det er vreden ikke. Vreden beskytter. Men vreden fører også til selvhad. Jeg lægger jo sjældent mærke til, at det er angsten for at miste, der driver mange af mine ”fits” – eller ”storme” som min kæreste kalder dem med et kærligt glimt i øjet. Angsten for adskillelse og blive forladt, fordi jeg enten ER forkert eller har GJORT noget forkert fører til vrede, der derefter fører til et ufattelig stort selvhad og senere trigger den dybereliggende skam over jeg ikke er ”normal”, en følelse, der synes at følge mig permanent indeni og har givet mig så ufattelig meget tomhed og ensomhed igennem mit liv.

En af de ting der er allersværest under de rasende vulkanudbrud, er opfattelsen af, at den anden/de andre har gjort det med vilje. At de hele tiden har vidst hvad de lavede og kun har været ude på at være nogle røvhuller. At det blot ikke er mig, der har vidst noget, fordi jeg er ”naiv”, ”dum” og en ”klumpedumpe”.

Pludselig er verden, der før var hvid, pludselig kulsort, et sted hvor alle relationer er farlige for min sjælefred og hjerte og hvor jeg er forkert.

Når skammens nedværdigende kløer har fat i mig og hadet til mig selv og de mennesker, der gjorde mig så ondt i barndommen, tager til, får jeg lyst til at smadre noget eller flygte langt væk. Jeg føler mig så magtesløs over mit liv, over min situation. Jeg kommer til at sige grimme ting, som jeg fortryder bagefter, fordi jeg ikke ved, hvordan jeg skal håndtere mine stærke følelser – især vrede, skam og frygt.

Indtil jeg mødte min kæreste. Med ham har jeg indset, at jeg er nødt til at gøre noget ved mine temperamentsudbrud. Temperamentet kan jeg ikke hjælpe så meget på lige nu, men jeg kan gøre noget ved, hvordan jeg udtrykker det. Derfor har jeg lært mig selv at sige ”Giv det lige et par dage”.

Med ”Giv det lige et par dage” taktikken anerkender jeg først min vrede over et problem eller en sag – oftest noget min kæreste har sagt eller gjort. Derefter lover jeg mig selv at lade det ligge i 1-2 dage indeni, før jeg kigger på det igen. At give mig selv en time-out gør ikke kun, at de fleste ting faktisk forsvinder igen – men det gør også min kæreste mere tryg ved mig, når han ved, at jeg ikke bare eksploderer som en to-trins-raket uden kontrol fra tid til anden. At han kan regne med mig. Det giver mere tillid mellem os, at jeg venter et par dage med at sige noget – for så har jeg som regel mulighed for at tage det stille og roligt og sige ”skat, der er noget jeg gerne vil snakke om, når du har tid i 5 minutter” uden at hidse mig op.

Det er ikke altid jeg formår at beherske mig selv, og så kommer der nogen bomber fra tid til anden. Men omfanget af dem og hyppigheden er blevet bedre. Det hænder stadig, at vi laver luftkrig mod hinanden – men af og til giver det os en bedre forståelse, når vi kan snakke stille og roligt om tingene.

Det sværeste er de ting, der er en konfliktkilde for ALLE par – såsom sokker på gulvet, opvask og rengøring. Jeg prøver virkelig at huske mig på, at jeg jo faldt for ham, fordi han var sådan lidt et rodehoved, i modsætning til min indre kontrolfreak. Men nøj, det er svært nogen gange. Og så flyver skallerne… Men han prøver. Det gør han virkelig. Og jeg prøver også. Vi snubler, vi falder, vi bliver kede af det. Jeg ved dog ikke hvad jeg har gjort for at møde en mand, som stadig viser sin kærlighed til mig, selvom vi har været oppe i et vældigt skænderi. Dét i sig selv, er helt ufatteligt healende.