Mobning mellem voksne, er lige så ondskabsfuldt som mellem børn …

Fakta om mobning;

Mobning er følelsesmæssig misbrug, hvor flere personer ”rotter sig sammen” for at tvinge en bestemt person ud af ”fællesskabet” ved at insinuere, ydmyge, og miskreditere ofret …

Mobberne vil gerne opnå, at få ofret for mobningen til at føle sig upopulær og ked af det …

Det er sjældent, at enkeltpersoner mobber … Det mest almindelige, er at flere personer ”rotter sig sammen” i et fællesskab, og derved opnår følelsen af, at de er seje og populære …

Mobberne har gerne et lavt selvværd, og derfor er nød til at nedgøre andre personer, for at få det bedre med dem selv …

Mobberne er gerne misundelig, hvis noget går bedre for andre end for dem selv …

Mobberne har meget sjældent styr på fakta, fordi de har overbevist sig selv om, de tror at de ved, at de tror at de ved … Og så viser det sig, at de faktisk overhovedet ingenting ved om den person de mobber …

Online mobning …

Mobning på de sociale medier, er den værste slags mobning, som nogen kan udsætte en anden person for …

Når ex. to personer står ansigt til ansigt med hinanden, og den ene person enten siger eller gør noget, som gør den anden person ked af det … Så fordi man med sine egne øjne kan se, at personen bliver ked af det, får man det dårligt med sig selv, og det man har gjort …

Når man mobber en person på de sociale medier … Der kan man ikke se mobbeofrets reaktion på mobningen; man kan ikke se om ofret bliver/er ked af det, og der er derfor ingen grund til at mobberne stopper med at mobbe …

Jeg vil gerne med dette, opfordre alle til, når man kommunikere på de sociale medier, at man husker, at det ikke altid er, at afsender og modtager af budskabet er tunet ind på den samme kanal … Hvorfor der nemt kan opstå misforståelse, og misforståelse kan fører til hetz og mobning …

Derfor anbefaler jeg altid, når man gerne vil sende et budskab … At man ex. skriver budskabet, som hvis man skriver et brev til nogen … Så går man sjældent helt forkert i byen …

Jeg har fornyelig været udsat for voksenmobning på de sociale medier …

Jeg er her meget fornyelig, været udsat for voksenmobning på de sociale medier – Facebook …

Og måske en af de værste af slagsen … Nemlig, at blive mobbet af voksne ligesindede personer, der er i samme båd som en selv …

Jeg er helt sikker på, at de ikke ser sig selv som mobbere, men som ansvarlige voksne der ved bedre … Hvis man er en ansvarlig voksen, hvorfor opfører man sig så så lavmålet, og mobber en person ned i knæ …

Hvorfor jeg føler og oplever det som mobning ???

Jo, når en person i ”fællesskabet” pludselig ”kaster” en uventet bombe om en bestemt person … Og når bomben ”kastes” uden først at have haft en dialog med personen … Så er der et klart formål med “bomben”, det er for mig det samme som mobning …

Det næste er, når det som bomben beskriver, er en grov form for insinuering af, at bombe/mobbeofret er mere syg end hvad ofret selv lige kender til, og har opfattelsen af … Så er det for mig mobning …

Selvom det måske var ment som en god mening … Så set ud fra historikken indenfor ”fællesskabet”, så var bomben lige præcis det mobberne har siddet og ventet på i kulissen, og hurtigt havde mobberne da også ”rottet sig sammen”, og begynder deres kontinuerlige angreb, nedgørelse og ydmygelse af bombe/mobbeofret … Så jeg er absolut ikke i tvivl om, at jeg er blevet udsat for mobning …

Men det er også mobning, når jeg – mobbeofret – efterfølgende kan sidde og følge med på min skærm, om hvordan mobberne mellem hinanden, ”taler” respektløs og nedgørende om mobbeofret i bemærkninger og kommentarer …

Og når mobberne så pludselig laver og afholder en afstemning om, om mobbeofret stadig skal være en del af fællesskabet eller ej … – Stadig velvidende om, at ofret kan sidde og følge med fra sin skærm … Så tænker jeg; ”Come on”, hvor lavt er det så lige I er sunket …

Jeg prøvede faktisk at forsvare mig mod de angreb der kom fra mobberne … Det er jo kun naturligt, når man er under ”beskydning” …

Men jeg opgav til sidst … For alt for megen, at man slet ikke var tunet ind på den samme kanal, forudindtagen og misforståelser, gjorde det simpelhent umuligt at føre en konstruktiv dialog …

Derfor sluttede jeg af med to skrivelser til mobberne, og trak mig frivilligt fra ”fællesskabet” … – Dermed gav jeg desværre også mobberne den sejr, som de var ude efter …

Her sidder jeg så tilbage, og har det endnu mere skidt …

Denne flok af mobbere, har virkelig formået, at få mig helt ned med nakken … “Tillykke til dem.” …

Jeg er vred, frustreret, skuffet, og meget såret over, at voksne personer overhovedet kan få sig selv til, at mobbe en ligesindet, og sårbar person som dem selv … Det ligger mig meget meget meget fjernt …

Hvis mine mobbere er/var af den opfattelse, og ud fra deres insinuering, at jeg – mobbeofret – allerede lå ned … Så kan jeg kun sige tak for, at jeres mobning har formået, at grave hullet til min grav …

Jeg føler mig i høj grad nedgjort, ydmyget, og ikke mindst rigtig meget ked af det …

Jeg sidde med følelsen af hævn … Og vil egentlig ønske, at mine mobbere en dag, kommer i samme situation som det bombekrater, de har trukket mig igennem …

Lige nu ved jeg ikke, hvordan jeg kommer tilbage på rette køl igen … Både min PTSD, angst, og depression er i spil på en og samme tid …

Jeg sidder med følgevirkninger fra mobningen; voldsom hovedpine, angst, depression, og de dumme tanker om at gøre selvskade …

Det jeg ved, er, at dette kommer til at tage tid – meget laaannng tid …

Jeg håber mine mobbere, med god samvittighed og en god følelse, kan se sig selv i spejlet … Og måske endnu bedre med ordene, ”Hold kæft, hvor er jeg bare god til, at ødelægge en af mine ligesindede, der er lige så sårbar som jeg selv er.” ”Hurra for det!!!” …