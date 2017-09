Jeg hørte første gang om cannabidiol, bedre kendt som CBD, gennem en nær ven for få år siden. Siden da har en af mine Facebook venner, der kæmper med PTSD prøvet det og det pirrede min interesse, så jeg begyndte at læse lidt op på det.

CBD findes I cannabis og til forskel fra det mere kendte stof i cannabis: THC, så bliver man hverken skæv eller høj af at indtage CBD. Det indeholder derimod en masse lægelige egenskaber, der er godt til behandling af en lang række sygdomme. Blandt andet så skal det være godt til at lindre angst og behandle sygdomme som epilepsi og skizofreni. Der er også meget lovende resultater for brug af CBD til behandling af kræft og Parkinson. Er du en smule skeptisk, så prøv at finde de videoer der ligger på Youtube. CBD virker hurtigt og i mange tilfælde effektivt, og eftersom jeg stadig kæmper med angst, min skizofrenidiagnose og at jeg har epilepsi, så har jeg brugt en del tid på at læse artikler på nettet, forhørt mig i forums på Facebook og snakket meget med min ven. Jeg ved hvor skadelig den ( pt. nødvendige) medicin jeg tager nu er. Jeg kender til de barske statistikker, der viser at psykisk sårbare mennesker, der er på stærk medicin lever betydeligt færre år end raske mennesker. Jeg er klar over at livsstil også spiller en stor rolle i denne statistik, men mit store håb er at jeg, på sigt, kan trappe ned, og måske helt undvære al den medicin, der har gjort at jeg har taget så mange kilo på.

CBD er endnu ikke godkendt af lægemiddelstyrelsen. Ganske enkelt fordi der ikke er forsket nok i det, men den forskning der er lavet, lover meget godt for fremtiden og for rigtig mange patienter. Jeg har snakket med både min læge, og min psykiater, og fået deres vurdering på hvorvidt det er en god idé at prøve CBD olien. Ingen ved hvordan det reagerer med andre præparater, fordi CBD er så nyt som det er. Men jeg ser ingen ulemper ved at prøve det af. Hverken min læge eller psykiater fraråder mig at prøve det, men de siger begge, uafhængig af hinanden, at jeg bør prøve mig stille og roligt frem. Jeg starter med 1 dråbe efter aftensmad, og så kan jeg hver tredje dag øge min daglige dosis med 1 dråbe mere, indtil jeg opnår den ønskede effekt. Det er som andet medicin ikke sikkert at jeg overhovedet kan mærke nogen effekt af det, men jeg håber på det. Jeg håber, at jeg med denne, naturens egen medicin, kan få et mere stabilt liv. Først og fremmest håber jeg på at det hjælper på min angst. På sigt håber jeg på at det også hjælper på skizofrenien (CBD virker antipsykotisk) og i sidste ende vil det være rart hvis jeg kan skære ned på min epilepsimedicin.

Der er en håndfuld læger I Danmark, der udskriver CBD olie til patienter, der kan have gavn af det. Som sagt, så er listen over sygdomme som CBD kan lindre, behandle eller ligefrem kurere, meget lang:

Min plan er, at jeg løbende skriver blog og fortæller jer om mit forløb med CBD olie. Lige fra hvordan det smager, hvor hurtigt det virker, til hvilken forskel jeg kan mærke.

I aften tager jeg min første dosis. En enkelt dråbe under tungen. Olien fås I forskellige styrker, og jeg har valgt at starte ud med styrke 10%. Den stærkeste olie fra den forhandler jeg køber af ligger på 30%.