Niki er gæsteblogger på Outsideren. Hun har sin egen blog og drømmer om, at den vil kunne forklare, hvordan man kan hjælpe personer med Aspergers.

På den højskole, jeg gik på, blev alle elever spurgt, hvad de drømte om. Jeg hadede spørgsmålet, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle svare. Jeg har aldrig haft en rigtig drøm eller noget jeg brænder for. Det er anderledes nu. Jeg har en drøm. Jeg drømmer om at skabe opmærksomhed om Aspergers.

Jeg drømmer om, at dem, der ikke ved, at de har Aspergers, får deres diagnose tidligere. Der er alt for mange mennesker, der egentlig har Aspergers, men ikke ved det, fordi det forbliver ubemærket i alt for mange år. Måske er der nogen, der læser min blog og kan genkende det, jeg skriver, i sig selv og derfor kan få diagnosen. Jeg har faktisk læst om mange, der meget tilfældigt hørte om Aspergers og så fandt ud af, at de selv er autistiske. Sådan har det jo også været for mig.

Jeg drømmer om, at personer med Aspergers får færre problemer, hvis de får deres diagnose tidligere. Selv er jeg sikkert på, at jeg kunne have været undgået mange af mine psykiske problemer, hvis jeg havde fået diagnosen tidligere. Jeg fik en spiseforstyrrelse, fordi jeg ikke følte mig forstået. Og en depression, fordi der er skete for mange forandringer i mit liv på en gang. Hvis jeg bare havde vidst, hvorfor jeg er, som jeg er, og hvordan jeg skal passe på mig selv, så ville jeg helt sikkert ikke have haft det så dårligt.

Jeg drømmer om at nedbryde fordomme om Aspergers. Mange har hørt om autisme eller Aspergers, men langt de fleste ved egentlig ikke, hvad autisme er. Hvis der så er nogle, der har en forestilling om, hvad Aspergers er, så tænker de for eksempel, at alle med Aspergers er højtbegavede. Men sådan er det jo ikke. Jeg håber, at jeg kan forklare med min blog lidt, hvad egentlig Aspergers er.

Jeg drømmer også om, at min blog kan hjælpe med at forklare, hvordan man kan hjælpe personer med Aspergers. Vi er jo helt normale mennesker, men vi har bare nogle udfordringer, hvor det kan være dejligt, at blive forstået og få lidt støtte.

På grund af alle de her drømme er det så vigtigt for mig at skrive min blog. Jeg håber virkelig, at jeg kan komme tættere på min drøm. Og måske vil I hjælpe mig med det. I kunne dele min side http://www.unbemerkt.eu/da/, synes godt om den på Facebook www.facebook.com/LivMedAspergers/ eller YouTube eller bare fortælle jeres venner og familie om Aspergers.