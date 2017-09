Spiseforstyrrelsen behøver ikke stålremmer eller pigtråd for at spærre dig inde og sulte dig, og den har heller ikke brug for piske, til at drive din kroppe af sted.

Den behøver ikke at anvende pistoler, sværd eller knytnæver for at få dig til at makke ret, og dens totur bliver heller ikke udøvet ved hjælp af nogen af de traditionelle torturinstrumenter. Den gennemfører sin forførelse, indespærring og totur på dig ved hjælp af sine retoriske strategier, for at få indflydelse på den måde du ser dig selv, din krop og din verden omkring dig på.

Spiseforstyrrelsen marcherer ikke ind i dit liv som en erobrende hær med brølende højtalere og hejser heller ikke en anorektisk eller bulimisk fane etc. Dens indtog ligner derimod små kattepoter. Til at starte med taler den stille og blidt. Den dæmper din frygt og dine bekymringer. Den udstrækker noget der ligner en hjælpende hånd og fører dig til en bedragerisk sikkerhed.

Du rækker hånden du, og et venskab bliver smedet. Du siger til dig selv, at det er okay at springe endnu et måltid over, at du bare lige vil prøve at stikke en finger i halsen, og at det er nødvendigt at løbe en ekstra tur. Du vil bare tabe et kilo eller to, så du kan føle dig bedre tilfreds i din krop. Du sværger, at du kun vil tabe et kilo eller to.

Tænk så et år forud. Du ligger nu i en hospitalsseng og tænker på, hvordan du kom hertil. Du tænker på, hvordan du kunne tillade dig, at lade dette ske. Der er sygeplejersker omkring din 24/7. De vil ikke lade dig ligge ned og sove, i frygt for at dit hjerte vil gå i stå. Du hader dig selv, for at du lagde dit liv i spiseforstyrrelsens hænder.

Tro mig når jeg siger, at du vil ønske at du havde valgt anderledes i dag. Du vil ønske, at du ikke havde givet efter for tvangsmotionen, at du havde spist dine måltider – og beholdt dem i dig. I dag ser dit valg måske harmløst ud, men snart vil du ønske at du havde valgt anderledes.

Simone Dahl