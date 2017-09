Jeg flytter efter at have boet i bofællesskab i lejlighed pr 15/9 og jeg glæder mig. Til ikke længere at bo på institution. Det har været godt for mig at være på landet, og få ro på til at komme mig, men nu er jeg klar til at stå på egne ben.

Og selv om jeg er vemodig, er det også befriende, at der ikke helt tiden skal komme nogle og forstyrre mig og at jeg ikke længere er tvunget til at være sammen med folk, jeg ikke selv har valgt. Og sidst men ikke mindst: lave min egen mad

Alt dette har jeg været inde over før.

Når jeg alligevel skriver er det fordi: Jeg vil gerne sige et par gode ord om de resultater, jeg har opnået, mens jeg har boet her.

jeg har ikke været indlagt i tre år

jeg er ikke stoppet brat med medicin i 3 år

jeg er afvænnet fra hash og alkohol

jeg er blevet vænnet mig til at være tryg ved at gå i bad igen, efter voldtægt

Jeg har været single i 3 år efter seriel monogami i 15 år

Jeg har fået en stabil døgnrytme

Jeg har haft en tryg base at handle ud fra, og således opsøge recovery tiltag som en af os og ark og outsideren.

Jeg kan se film og løse bøger igen

Jeg har fået venner igen

Jeg har lært at lave mad

Jeg er således blevet stabil på mange fronter, men har også fået en stribe gode råd, som jeg har på hjertet at give videre og de har hjulpet mig til at blive voksen, og holde balancen, og dem beholder jeg hos mig i hjertet, når jeg flytter.

1. Man skal tro på det bedste i andre

2. Selv om man har dummet sig får man altid en chance til

3. Man skal ikke være venner med alle

4. Man kan ikke redde alle

5. Man behøver ikke mærke alt hele tiden

6. Det er okay at resignere med alderen

7. Man kan ikke arbejde alt igennem

8. Det er okay at være små-kynisk for at beskytte sig selv

9. Man skal tage sig sammen

10. Det er okay at have dårlige dage

11. Man skal ALTID tage hvad man kan ruge og smide resten væk

12. Man skal bekræfte andre

Sanne, min kontaktperson på Askov Møllehus har givet mig disse råd.

Jeg har kæmpet to år for at få Sanne som kontaktperson og hun er den første der støttede mig i at flytte, fordi hun respekterede MINE behov, og støttede mig i dem. Jeg er selvfølgelig nervøs for at flytte, men føler mig stærkere med disse råd i baghånden til at hjælpe mig med at holde balancen.

Så tak Sanne. Tak Askov Møllehus.

Og farvel.