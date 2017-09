Asperger er et navn på os. Vi har “autistiske træk”. Jeg søger aspergere til et netværk. Gerne med et sted i København til at mødes.

Jeg så en smuk og dejlig asperger ligge på den iskolde sten foran MacDonalds på Kongens Nytorv. Jeg spurgde, “Har du brug for hjælp?” En ond kvinde med en smøg i hånden sagde, at hun var “en af de beste veninder” til aspergeren. Da jeg lagte min jakke på den kolde asperger, gik den onde kvinde hen at tage jakken frá. Aspergeren sagde, “Han méner det godt”. Den onde kvinde fik mig til at gå. Men jeg kunne ikke lade være og jeg kom tilbage. En ung fyr sad foran aspergerens hovedet og han puttede salt i et glas vand. Men aspergeren sagde, “Jeg vil ikke drikke det.” Der kom en ambulance at køre hende af sted.

Jeg gik i Nørrebro i en nat. En smuk kvinde kom hen til mig og hun sagde det yndeligt, “Jeg skal til Nørreport Station.” Så indelukket var hun, rart og sart. Jeg kunne dårligt sige vejen, for jeg skulle spørge hende om at gå ved siden af hende.

Jeg gik ind på en bank til at veksle penge. En ansat sagde, at det kan ikke lade sig gøre her. Jeg sagde, “Dét må du undskylde (at jeg kom ind alligevel)” En smuk og dejlig kvinde fra banken sagde, at jeg kan gå til den næste Danske Bank sammen med hende, for det var vejen hun skulle gå alligevel. Hun gik yndeligt, ja, det var det, men når jeg kom til at smile, så var det fordi hun gik fjeddene – ét efter ét. Jeg var helt optaget af det – venstre – højre – venstre – højre. Hun sagde til mig, at første bank lukkes ned, men banken hun pegede hen til, dér vil hun arbejde så. Og der skal jeg hen. Hun er lidt asperger. Hun siger alt som det er. Meningen er oplagt. Du vurderes ikke ved et leg for dig. Men du får noget at vide om banken ligesom du får noget at vide om hende. Hun omtaler sig selv som alle andre ting i verden.

Der sad en mand med 2 liters sort sukkervand. Jeg sagde, at det kan han blive sukkersyg af. Han talte helst ikke med nøgne ord som en asperger kan godt finde på at gøre. Men han tænkte godt over hvad der bliver sagt, og han smidt så nogen sætninger ind i samtalen, som jeg kom i tanke om hvad meningen med dem var her og nu. Jeg spurgte, “Hvad laver du?” Og han sagde, at han arbejder med autistiske børn. Han sagde, at han tror på reinkarnation. Jeg sagde, at det var noget dumt at tró på. Han blev ved det og spurgte om mig i stedet for. Det jeg svarede, mente han så, var tegn på, at reinkarnation findes. Jeg må sige, han var god til at få mig til at hitte ud af ham. Jeg sagde dog, at det var for langt ud, det med reinkarnation.

Alligevel var det denne samtale, der fik mig til at hedde asperger, det jeg har været i 50 år. Jeg gik så hen til “et møde” for aspergere. Vi er best, når vi er sammen, tænkte jeg. Ellers kommer vi til at efterligne mennesker vi ikke ligner. Jeg går dog stadig og tænker, at de andre aspergere er ligesom mig, så de har mine mål. Det kan der godt være, de íkke har. Tværtimod kan to aspergere have svært ved at hitte ud af en forskel på deres mål.

Luise Hjerming Christensen var 7-8 år gammel, da en psykolog godkender hende som asperger, bl.a. fordi “det kunne tolkes som om hun var væk i korte øjeblikke” (kanske efter en bemærkning eller gerning der slår hul i fælles mål, som en asperger godt kan hitte ud af, når det ikke findes. Aspergere kan “best klare, at tingene foregår på deres præmisser.” Det kan være denne “evne” vi har, der ødelægger et netværk af aspergere. På den anden hånd, kan det være spændende at høre en asperger, der taler om en tanke jeg aldrig har haft, men jeg har gået meget op i et sæt lydtegn. Det kan være dejligt nok at bare lægge alt sammen vi har fundet på, spørge om småting i den andens tanker, men ikke komme med en sammenhæng til egne tanker. Det kan være spændende at bare få det at vide.

Det hjalp Luise dog ikke, at det var kendt hun var asperger. 5 år efter, så sagde der en neurolog og en hjerneforgifter, at de “korte øjeblikke” Luise “var væk”, de var “skjult” ligfald. Dette gør de to “sundhedsfaglige” for ondts skyld! For grådigheds skyld! De lyver, at Luise har fået det bedre, når hun har fået det meget dårligere. Luise forgiftes i 20 år for “skjult” ligfald. Luises mor udgiver en bog om dette. “Kære Luise” hedder den. Der er rigtig mange ord fra ikke-aspergere i den. Jeg kan dog bedre lide Luises ord. “Jeg hedder Luise. Jeg er indlagt på Rigshospitalet, fordi jeg er sindssyg.” Hun er god til at efterligne ikke-aspergere. “Jeg er ikke psykisk syg – men Asperger” hedder overskriften på en artikel i Outsideren nr. 51, november 2004. Luise beder sin mor at læse artiklen og siger, “Mor, det kunne være mig!” Men så lykkes det med hjernegift at slå Luise ihjel på Amager giftfængsel den 15. juli 2005. “Nu er Hannibal (katten) igen i gang med sin morgenmotion. Han er vist blevet afhængig,” husker mor. Det var det Luise plejede at sige.

Jeg synes dårligt om, at aspergere skulle uddø. Jeg ville dog hellere have et netværk af aspergere selvom det er svært. Men prøv at tilmelde dig her, inden du er den sidste asperger i Danmark.