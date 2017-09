Tankerne drøner derud af, og jeg er meget forvirret lige nu.

Min sag har været på konference i ambulatoriet for mani og depression, og nu er der snak om, at jeg måske døjer med en opmærksomhedsforstyrrelse som ADD. Så til næste samtale med psykologen skal jeg udfylde en masse papirer omkring både voksenliv og barndom, og min mor er blevet inviteret med til samtalen, da jeg ikke husker alt fra jeg var lille.

Derudover er der stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt jeg overhovedet har en PTSD-diagnose eller ej, hvilket jeg ikke rigtig forstår, da jeg bestemt mener at opfylde kravene og har fået så meget ekstra angst efter den traumatiske oplevelse. Og har jo fået konstateret det to gange på angstklinikken.

Jeg vil bare så gerne have noget mere ro og stabilitet i mit liv og kan slet ikke overskue tanken om at skulle forholde mig til nogle evt nye diagnoser. Men i virkeligheden drømmer jeg jo bare om at få den helt rigtige hjælp, og uanset hvilke diagnoser der er på papiret, så ændrer det jo ikke på, hvordan jeg har det. Vil bare gerne have nogle svar hurtigst muligt.

Fremtiden føles så usikker for mig lige nu, og jeg har ingen idé om, hvad det hele ender med.

Jeg ønsker utrolig meget at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og realistisk set vil et fleksjob nok være det mest optimale, men vejen dertil kan være lang. Tænker også det er et godt stykke ude i fremtiden, men det er svært at spå om. Jeg har prøvet at overveje, hvilke områder, som kunne være interessante for mig og har bl.a. tænkt på noget med dyr, fx et dyreinternat.

Jeg føler mit liv er gået i stå – jeg ved ikke rigtig, hvad jeg egentlig vil med mit liv.

Jeg var så overbevist om, at pædagogvejen var den rigtige vej for mig at gå, men uheldigvis har jeg været så meget igennem, at det nok desværre ikke er muligt at vende tilbage til pædsgogstudiet igen.

På nuværende tidspunkt havde jeg forestillet mig at være færdiguddannet pædagog eller i hvert fald ikke mangle så meget og måske have fået mit første barn. Men livet ville mig det anderledes.

Mit liv består lige nu af forskellige former for behandling, psykolog i psykiatrien og akupunktur, både NADA og anden slags, for alle mine spændinger. Så er jeg startet op med træning gennem kommunen 1 dag om ugen, og ellers har jeg lidt forskellige aftaler. Derudover er målet at komme ud at gå samlet set 1 time om dagen, og det er godt for mig.

Jeg får jævnligt at vide, at jeg skal tænke meget over egenomsorg og sige fra, når jeg kan mærke, at jeg føler mig presset. Jeg er på ingen måde interesseret i at gå helt ned med flaget og blive indlagt på psykiatrisk hospital igen. Jeg er meget stolt over, at det nu er næsten 5 måneder siden, at jeg blev udskrevet, hvilket er en god rekord for de seneste år, da jeg har været en del ind og ud af psyk.

Jeg øver mig i at tage en dag af gangen og virkelig mærke efter, hvad jeg har brug for og kræfter til. Nogle gange må jeg sige nej til aktiviteter, selvom det lyder spændende, og det er svært.

Det vigtigste må være at passe på sig selv!