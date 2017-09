Jeg har længe overvejet om jeg nu snart skulle skrive et indlæg igen. Men grunden til jeg har holdt mig tilbage, er fordi livet på det seneste har vendt. Jeg skriver som regel om at være stærk, at holde ud og kæmpe sig opad dag efter dag. Men denne gang bliver det lidt anerledes. For jeg er ikke stærk lige nu. Jeg bryder sammen, jeg er knækket sammen, mit angst fylder mere end det burde og jeg er bare rigtig ked af, at være ked af det hele tiden. Det skal der jo egentlig også gøres plads til, skal der ikke?

Skal vi mennesker ikke give os selv lov, til at være mennesker? Jeg er bestemt ingen robot, selvom det tit kan føles sådan. Jeg har følelser, jeg har endda mange af dem! Men lige nu, måske lidt for mange. Det er også helt OK! For det er det jeg er. Jeg er blot et menneske. Jeg er hverken supermand, eller catwoman.

Jeg kan ikke blive ved med at bære 2 tons modgang på skuldrene, uden at tabe grebet engang imellem. DET ER OGSÅ OK!

Jeg bliver faktisk bare ved med at fortælle mig selv, at det er okay. Det er okay at give slip. Det er okay at være egoistisk nogen gange.

Det er okay, ikke at være okay.

For jeg er slet slet ikke okay. Jeg er det modsatte af okay. Af en eller anden grund, står jeg her stadig. Mere knækket end jeg nogensinde har været. Jeg er nu meget sikker på, at jeg snart vender tilbage stærkere end nogensinde.

I disse tider hvor livet gør ondt, er det som om jeg bliver mere taknemmelig for de små ting. Min nevø der vrøvler løs i telefonen, min søster der ringer flere gange om dagen – bare for at hygge snakke. Min aller bedste veninde som bliver ved med at fortælle mig at jeg ikke skal miste håbet, selvom livet er MEGET uretfærdigt lige nu. Min mor.. Som simpelthen bare er verdens bedste mor.. Hun er der bare. Jeg skal knapt nok sige til. Jeg kunne blive ved… Min hund som er den eneste grund til jeg kommer ud hver dag. Mine MEGA søde naboer som kommer med kage, og altid står klar til en snak.

Måske er det meningen at livet skal være svært lige nu. Måske er det skæbnen. Men måske er det også bare sådan livet er. Det er aldrig nemt. Det er aldrig kedeligt. DET ER OGSÅ HELT OKAY.