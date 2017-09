I Charlottenborg kunsthal kan du fra på fredag den 16. september se værkerne af den g(eni)ale kunstner, Overtaci.

Han er med sine 1.000 kunstværker den væsentligste og mest betydningsfulde eksponent for det, man benævner Art Brut eller outsiderkunst i Danmark. Hans malerier er helt unikke i såvel national som international sammenhæng.

Overtaci boede i 56 år til sin død på det psykiatriske hospital i Risskov.

Cobra-kunstnerne Asger Jorn og Jean Dubuffet var blandt dem, der satte Ovartacis kunst meget højt, og Asger Jorn sørgede for at hans billeder kom til at indgå i Dubuffets kunstsamling L’art Brut i Lausanne.

Ovartaci udtrykte sig igennem, hvad man kunne kalde surrealistiske gengivelser af et fantasiunivers, hvor mennesker og dyr smelter sammen, og hvor landskaber og bygninger ofte antager form af kroppe eller ansigter.

Udstillingen slutter den 14. januar 2018.

Du kan også filmen om hans liv i Cinemateket. Den vises som led i Sindet & Filmen festivallen “Don´t Fear the Weird” torsdag den 14. september kl. 18. Billetter købes hos Cinemateket, Gothersgade 55, København. Tlf. 33 74 34 12 K.

https://kunsthalcharlottenborg.dk/da/udstillinger/ovartaci/