Skal jeg lige præsenterer mig først?

jeg er en kvinde på 43 år, kone til René, mor til 3 børn på 6, 8 og 11 år.

Jeg er uddannet pædagog fra 2008, har haft rigtig mange forskellige jobs inden for faget blandet med ledighed og forsøg på at starte på en ny uddannelse. Når det er mange forskellige jobs, såsom orlovsstillinger, tidsbegrænset eller job med løntilskud, var jeg ramt i en får zone, følte jeg. Dvs. Vi kan sagtens bruge dig, men vi har kun så og så lang tid på ansættelsen, derefter har vi ikke brug for dig. Det går jeg jo med på for at håbe at der alligevel åbner sig en dør, og/ eller få mere på cv’et. Alt dette er der jo sådan mange der gør. Og arbejdsmarkedet er ikke gunstigt for alle, til alle tider.

forstået! Men når det har været sådan i snart 10 år (minus de lange perioder med sygemelding pga stress og senere depression), så ligger man sig fladt ned og føler en ækel form for …… Hmm tomhed, ingenting, stilhed (larmende til tider), dybtfølt lavt selvværd. Alt overblik, optimisme, motivation, glæde, begejstring er ædt op! Som i gnasket væk, over længere tid men til sidst i én stor mundfuld, den smule der var tilbage…

Og det var/er dét, der har gjort mig syg. Hjertet banker og det svimler lidt for mig, når jeg lige netop nu skriver dette. For følelsen, minderne og tankemylderen kommer stormende… Ved I hvad jeg mener?

Jeg kan ikke sætte finger på nogen eller noget, andet end det defuse: arbejdsmarkedet, der er mættet indenfor offentlige og omsorgs området. At der skæres ned og dermed ikke plads til flere. Ansættelse af ufaglærte, eller med en anden uddannelse der også kan benyttes indenfor faget.

Jeg var én af dem med mange drømme og vilde idéer for mit kommende arbejdsliv og karrierer. Jeg skulle måske lige have et par små jobs efter endt uddannelse, for så at finde det faste gode job. Med mulighed for ansvar, interesseområder der kunne dyrkes, efteruddannelse, mere ansvar osv. Og jeg ville se mig selv dér måske 7-8-10 år. Og så blive headhuntet til et endnu mere udfordrende arbejde, konsulent, arbejde med familier, børn, trivsel, læring, positiv psykologi, måske endda tage en leder uddannelse og dermed virkelig komme på rette hylde, hvor det hele giver mening. Rød tråd, brug af erfaringer, og gøre en forskel!

har jeg mon haft forhøje forventninger? Jeg ved da godt det går op og ned, og man må tage hvad man kan få af jobs. Men min psyke og krop led mere og mere under skiftende/miste job. Det at miste kommer efter 2 gange langtids sygemeldinger. Noget der i den grad træder på én i forvejen skrøbelige og sårbare image og selvbillede. “Det har ikke noget med dig at gøre, vi har bare ikke mulighed for/tid til at vente på dig. Vi har jo også en virksomhed der skal køre…” Jeg har endda siddet med en leder, der sagde at nu gik vi ind i sommerferie tid, så de var i forvejen skåret ned af personale der skulle holde ferie. Selvfølgelig skal de have de faste faglige personale på (normering), jeg arbejdede virkelig for at komme i gang, imødekomme det der forventes af systemet, at arbejdsgiveren. Men her må jeg sige frit og hælde gylde ud: det der siges at arbejdsgivere skal gøre alt for at bibeholde sine ansatte på arbejdsmarkedet, er en omgang fis! Jeg har oplevet disse gange, at blive opgivet, selvom med lægens hjælp fået at vide jeg kan starte småt op med et par timer om dagen eller ugen, lave en plan for at øge det osv. Næ nej…

Og så til min overskrift. Jeg er gået fra deprimeret over i en reguler depression, der behandles med medicin. Min mand siger det er udelukkende pga af arbejds situationen, manglende forståelse og hjælp til at holde på mig. Jeg er ellers ikke én, der går ned på modgang, pessimisme og negativiteten. Jeg ser (så) det positive, opmuntrede gerne andre, der lå ned eller havde brug for en ekstra kram. Men pga af dårlig flow, ikke normal balance mellem ansvar, opgaver og fastholdelse, og det der hjemme, hvor der jo altid er udfordringer. Men børnene blev også mærket og påvirket af min nedadgående spiral. Jeg måtte, midt i min egen sammensmeltning, søge hjælp til mine børn. Igennem psykiatrien bliver der ikke spurgt til om du har børn, hvis ja så skal vi hjælpe dig med at de også får hjælp, eller mulighed for at take med nogen. Jeg havde jo for katten mistet overblikket, græd i stime og hængte med hovedet, dér for snart 4 år, hvor det første gang skete: panik angst, blackouts, søvn problemer og tiltagende sorte huler ( og i længere og længere tid). Det lagde jeg også til side, for at sørge for mine børn ikke led overlast mere end nødvendigt. Så min psyke var MAX PRESSET!!!! Kroppen var på overarbejde og i alarmberedskab i al, al, al for lang tid. Ja det kan de kloge hoveder sige, men det vidste jeg jo allerede selv. Hvor meget kan man så samle op på, når det derhjemme også rammes/ramler?

Så jeg ved nu, med stor konsekvens, forskellen på depression og at være deprimeret. Og det gør du måske også nu, efter at have læst dette. Hele 2016 havde jeg 6 job skifte, det ene var en fast stilling, jubi nu skulle jeg rigtigt sætte rod og falde til ét sted. 3 mdr. Efter ændrede opgaven sig, til at der ikke var brug for mig alligevel. Og en omplacerings procedure gik i gang. Dog slet ikke til min fordel og udfra de oprindelige opgaver i ansættelsen. Så motorvejen fik besøg af mig igen, jeg skulle have iltmasker på, jeg skulle lægge mig ned, jeg skulle græde ud, jeg skulle have fred. Dette 2 år efter sidste sygeperioden endte og jeg der med var ledig (dog slet ikke klar), og ind i racet igen om at finde mit ståsted, udvikle mine drømme… Men de var forsvundet, ædt op, jeg var kvalt i skrivning af ansøgninger, af de tillægsord jeg skulle bruge: omstillingsparat, fleksibel og robust… Min bare røv! Af alle de møde med ny afdeling, ny leder, nye kollegaer og mennekser/relationer jeg skulle sætte mig ind i. Bræk og besvimelsen til sidst…

Jeg ved det ikke endnu, men jeg tror jeg er blevet kronisk syg af stress. At jeg ikke kommer dertil mit drømmejob, eller noget der er en smule tæt på. Mange og mig selv har foreslået og tænkt i at jeg skal arbejde væk fra mit fag, væk fra mennekser og ikke skal skabe relationer… Men …. Det er en stor, stor sorg… For jeg elsker jo mit fag! Det er det jeg er god til. Jeg givet alt, (ja til sidst har der ikke været balance i lidt, og ok, og for meget at give af) ingen filter, ingen grænser, ingen redning af mig. Jeg skulle redde mig selv, åh det kan jeg bare ikke holde til. Jeg lider herhjemme, undgår stadig indlæggelse, ønsker det ikke for min værste fjende. For jeg er lige ved kanten, lige ved stranten, lige under overfladen.. Og det er også en kamp…

Tak fordi jeg måtte præsenterer mig selv… Øj jeg ved ikke om det hjælp mig selv, men jeg har længe villet skrive mine tanker, erfaringer, sætte ord på lokummet i mit hovede. De kloge siger, så kan der være plads til alt det gode i stedet… Samle på succeser og oplevelser af dem der udløser dopamin og løfter selvværdet. Et skridt, små skridt… Måske overskriften næste gang, hvis I synes.

stay here! Maya