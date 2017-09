Jeg vil gerne fortælle hvordan en typisk dag på en lukket psykiatrisk afdeling ser ud i hvert fald i mit tilfælde.

Jeg vågner ofte meget tidligt endda tit før dagvagterne overhovedet er mødt ind. Jeg bliver vækket af sultne dæmoner. De er vrede, sultne og tørstige efter mit blod. Dæmonerne skriger af mig. De er desperate. Solen er ikke engang stået op endnu. Jeg ved det nok kun er et spørgsmål om tid inden jeg bliver spist levende. Hvis jeg ikke vågner ekstremt tidligt, så vågner jeg først meget sent. Til tider først midt i dagvagten. Jeg står derefter op, går ud på gangen og danner mig et overblik på tavlen. Hvis jeg er heldig er en af mine faste kontaktpersoner på arbejde. Min telefon er oftest løbet tør for strøm i løbet af natten og jeg beder om at få den til opladning. Personalet på gangen spørger mig om jeg mangler noget eller vil spise med til frokost. Jeg spiser aldrig morgenmad og heller ikke altid frokost. Jeg bliver tit såkaldt motiveret til at spise og drikke fordi jeg sjældent gør det helt af mig selv. Personalet kommer ofte ind og stiller en tallerken med frugt og saft og går igen.

I mellemtiden der har måske været en lægesamtale hvor jeg enten fortsat er tvangstilbageholdt eller bare en mere almindelig samtale om hvordan jeg har det. Jeg spiser derefter måske med til frokost hvis jeg har overskuddet til at slæbe mig ned af gangen og ind i køkkenet. Jeg tilbringer det meste af tiden på værelset i selskab med mine elektroniske apperater. Jeg kan også finde på at gå i miljøet og være lidt social med mine medpatienter. Jeg sidder i miljøet så længe jeg orker eller indtil rastløsheden tager over. Hvis jeg forbliver på stuen kigger bare personalet til mig og spørger om jeg har brug for noget eller vil lave noget. Selvfølgelig medmindre jeg selv henvender mig på gangen. Eller også prøver de længe at motivere mig til at komme ud fra værelset. Jeg bliver bare irriteret fordi de ikke forstår jeg ikke har lyst. Jeg plejer at få daglig besøg af mine forældre. Hvis jeg er heldig har jeg udgang og går en tur i friheden med min far. Jeg spiser som regel aftensmad i køkkenet med mine medpatienter og personalet. Det er oftest en ret jeg har spist mange gange før. Selv retterne ændrer sig aldrig. Til tider har jeg min egen mad som jeg tilbereder i mikroovnen. Hvis jeg er heldig er der ro i afsnittet og personalet har planlagt at spille, være kreative eller lave en fysisk aktivitet. Min faste kontaktperson er måske på arbejde og har tid til at gå en tur i afdelingens indhegnede have eller snakke om alt og intet.

Dæmonerne har skreget meget af dagen. Der sker noget som oftest sker. Jeg bliver selvskadende. Det er i princippet alt der kan udløse en potientel opkørt situation. Det kan være et personale der går fra mig. Jeg får det dårligt når nogen går fra mig og jeg føler mig svigtet. Dog er det som regel den grundlæggende følelse af tristhed og “jeg hader mit liv” følelse der overtager mig og gør jeg mister selvkontrollen, selvskader eller går i affekt. Dette er forresten nok også en af de væsentlige årsager til jeg er tvangstilbageholdt og på den lukkede. Mine handlinger er tit voldsomme og jeg er impulsiv. Hvis det er rigtig voldsomt eller jeg ligefrem forsøger selvmord trykker de alarm eller i værste fald må gribe til tvang. Jeg bliver frustreret på personalet over de ikke lader mig være og der opstår måske en konflikt undervejs og jeg bliver derefter grædende puttet i seng eller bliver trøstet. Et personale bliver siddende hos mig eller tager mig med ud i miljøet for at få mig på bedre tanker. Jeg plejer at gå i seng ved ti tiden. Det er dog oftest først langt senere jeg egentlig sover. Jeg bliver bare liggende i min seng og stirrer op i loftet indtil søvnen til sidst overvinder mig.

Dette har været min såkaldte hverdag det seneste knapt halve år. Jeg må indrømme ærligt at jeg har svært ved at se hvordan og hvorfor jeg skulle få det bedre af dette?