Har en mega dårlig dag i dag. Det betyder for mig at jeg ikke kan huske hvem jeg selv er, og bliver mismodig og opgivende i forhold til alt. så nu vil jeg minde mig selv om de gode ting, der sker i mit liv.

Jeg er lige flyttet i lejlighed og klarer madlavning og husholdning til 12.

Jeg skal på torsdag og fredag på ARK til workshop og malegruppe, to ting jeg elsker

Jeg har fået tilbudt en gruppe livsstilsgruppe hver onsdag

Jeg har fundet et cool værested

Men hvorfor er jeg så i dårligt humør. ? Jeg synes mine personlige relationer går skidt, og ved ikke, om det jeg søger, er urimeligt. Jeg ved i hvert fald jeg er træt af professionelle omkring mig, og også at mit netværk opfører sig som professionelle, blot fordi jeg har en psykisk sygdom, alle vil hjælpe og spørger hvad de skal gøre. men jeg har ikke brug for råd, jeg har ikke brug for praktisk hjælp, jeg har brug for menneske til menneske, at snakke med nogle om løst og fast, at grine, leve livet og ikke være bange for at træde ved siden af. Og hvor findes disse mennesker.

Umiddelbart ved jeg godt, at jeg har et panser omkring mig, der skæmrer mig fra andre mennesker. Men jeg har opbygget det gennem mange år på psykiatriske afdelinger og i psykiatriske bofællesskaber. Og jeg vil gerne andre. Så jeg har taget initiativ til at komme i arbejdsprøvning i en genbrugsutik, hvor jeg ikke vil fortælle, jeg er syg. Ikke fordi jeg skammer mig, men fordi jeg simpelthen trænger til at snakke om noget andet. Eller bare være. fx fælles om nogle interesser. Jeg prøver ydermere at se, om jeg nogle steder kan gå til nogle af mine interesser, svømning, havkajak, dans, yoga, male. Og lige nu har jeg 50 kr på kontoen, så det bliver ikke de næste dage. Men jeg maler hjemme med de materiale jeg har og sørger for at gå en tur hver dag.

Jeg vil gerne være ja siger, men siger nej for at passe på mig selv, har et selvbillede som en kvik og udadevendt kvinde, men i dag er jeg nok mere stille og genert, og kan ikke forstå, hvorfor ingen banker på min dør, når jeg ikke har inviteret dem? Havde for et par dage siden en klar retning og formål med mit liv, i dag er alt energien sivet ud af mig, og jeg kan ikke huske denne plan.

Og så hjælper det ikke med en tomlejlighed, nul penge og nul medmennesker jeg stoler på. Så må nok bare udholde krisen uden at ændre noget som helst, og vælge at det er en prøvelse i at holde fast, selv i modgang.

Eller måske er det tid til en ny plan? at bare sige ja til alt, der er af muligheder, i stedet for at have en strategi, for sociale interaktioner, på forskellige tidspunkter? Måske er det på tide, at vise andre, at jeg godt gider dem, også på dårlige dage, og at invitere folk herhjem, selv om det føles mærkeligt og unaturligt i starten.

Så please, skriv til mig, og las os mødes. jeg er ensom. og jeg er et godt menneske. og jeg kan lide at snakke om følelser og verdenssituationen, og ved alt muligt om alle mulige ting – så selv om jeg virker stille og genert, så har jeg brug for selskab, sammenhørighed med andre.

Janni