Af Cathrine Jansen. Foto: Cathrine Jansen

Når manien indtræffer, er det som at være Moses, der står mellem det adskilte hav. Jeg føler, at jeg har kontrol over mig selv. Jeg skriver ”føler”, fordi jeg ved, at det ikke er realiteten. Det er som en hver anden dag endnu et fatamorgana. Der står jeg så klar til at indtage livet, laver en masse aftaler, planlægger min fremtid – for nu er jeg klar, nu er jeg noget nær rask – men jeg glemmer, at vandet kun kan være delt i to for en stund. Der er ikke noget varsel. Det er som om, der står en lille dæmon inden i mig, hvis eneste formål er at ødelægge mit liv. Den trykker på en kontakt, og havet falder ned over mig.

Jeg drukner. Jeg drukner i et virvar af massivt selvhad, skam, identitetsløshed, tomhed, absurd meget vrede og bundløs sorg. Cocktailen tvinges ned i halsen på mig, og jeg reagerer ved at blive aggressiv. Som oftest verbalt, men også fysisk. Jeg ser mine hænder slå, hører mig selv henstille til, at personen over for mig skal skride, men det er ikke mig, der gør det. Jeg er væk, forsvundet ind i mine følelser og reaktioner.

Jeg føler mig så lille

Jeg forværrer enhver situation ved min tilstedeværelse, fordi mine øjne nu ser verden gennem nogle hadefulde briller. Jeg er mistroisk, fyldt op af jalousi og evig angst for at være alene. Når jeg gerne vil holdes om og hjælpes, mærker jeg det ved, at jeg skubber folk væk. Det gør jeg enten ved at isolere mig eller fysisk skubbe folk fra mig, hvis de forsøger at nærme sig. Nærmest som et lille barn. Og det lige hvad jeg er på det tidspunkt: Lille Cathrine, der ikke har lært, hvordan man udtrykker sine følelser og behov.

Selvhadet vokser, fordi jeg ikke kan være empatisk over for mig selv, som jeg kan over for andre mennesker. Jeg mener, at jeg burde være klog nok til at reagere hensigtsmæssigt, og at det er mit ansvar, at jeg ikke slår, som var jeg et lille barn. ”Det er ikke din skyld” siger min psykolog til mig og forklarer, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør. Men hvis skyld er det så, hvis ikke det er min?

Vi ér ikke vores diagnose. Det er en kliché, men af en god grund, for vi er så meget mere. Men så alligevel: jeg skal være den første til at indrømme, at min borderline er så altomsluttende, at diagnosen er over halvdelen af mig. Den fylder mere, end jeg gør, for jeg føler mig faktisk ikke ret stor. Jeg føler mig så lille, at jeg er en af de edderkopper, folk træder på, men ikke skænker tanken om, at de lige har taget et helt liv. Igen skriver jeg ”føler”, fordi jeg ved, at det ikke er en realitet. Men bare fordi det kun foregår i mit hoved, er det ikke en forkert sandhed. Det er jo min sandhed; og dermed sådan jeg lever mit liv. Det er den værdi, jeg giver mig selv og alligevel undres, såres og knuses jeg, hver gang nogle forlader mig, eller behandler mig dårligt.

Jeg er min værste fjende

Når jeg ikke er hjemme i min lille lejlighed, observerer jeg alt, hvad jeg foretager mig, som var jeg en dommer i en dansekonkurrence. Den mindste fejl bliver nedskrevet. Det er som om, jeg altid ser mig selv udefra for at notere mine handlinger, så jeg kan analysere og senere ødelægge mig selv med dem, når jeg kommer hjem. Jeg er min værste fjende, for det er aldrig ros, jeg giver mig selv. Jeg dunker mig selv oveni hovedet og fortæller mig selv, at jeg er sindssyg, komplet vanvittig, utilregnelig, for meget, for lidt og ikke god nok, ikke værdifuld nok til venner, kæreste og i det hele taget fortjener jeg ikke kærlighed.

Jeg har aldrig fred. Jeg er altid på vagt både over for omverden, men særligt over for mig selv – for gør jeg nu noget, der er sygt? Siger jeg det her, fordi jeg mener det, eller er det min sygdom, der mener det? Gør jeg det her, fordi jeg er manisk? Trækker jeg mig, fordi jeg har brug for det, eller er det, fordi jeg er depressiv? Det er som om, jeg kontant svæver mellem tomhed og at være overfyldt. Min verden er en helt, helt anden end virkeligheden. Jeg lider af kronisk irrationalitet, kan man vel sige.

Ny behandling

Jeg har gjort flere tåbelige, utilregnelige ting, fordi min borderline fylder mere end mig. Når jeg endelig tror, at jeg foretager et valg af egen fri vilje, viser det sig oftest, at det alligevel var min sygdom der bestemte. Jeg har oplevet, at folk straffer mig, giver mig ultimatums eller skælder mig ud. På den ene side er det forståeligt for mine handlinger stemmer ikke overens med et velfungerende menneskes – men folk glemmer bare, at jeg er langt fra at være velfungerende.

DAT (Dialektisk Adfærds Terapi) tilbydes til dem med en meget svær grad af Borderline. Behandlingen er en bekostelig affære, så desværre er det ikke psykiatriens første valg. Da jeg fik diagnosen for fire år siden, undersøgte jeg selv behandlingsmuligheder, mens jeg var indlagt. Da jeg læste om DAT, tænkte jeg, at det var helt rigtigt for mig, men det var ikke den mening, afdelingen havde. Jeg blev tilbudt gruppeterapi og en periode hos en psykolog. Fire år, syv (fejl)diagnoser, en hel del indlæggelser, selvskade, selvmordsforsøg og umådeligt meget smerte for både mig og mine pårørende, senere, er jeg for et par måneder siden påbegyndt DAT. Forhåbentlig er det min vej ud af det altomsluttende hav.

Psykisk sygdom er psykisk sygdom, hvad enten det er den ene eller den anden diagnose. Du straffer ikke en med PTSD, vel? Hvorfor så en med Borderline? Ligesom en hver anden sygdom, har vi brug for empati og, så vidt det er muligt, forståelse. Vores tilstand bliver kun forværret af straf, for vi isolerer os, eller det der er værre, når vi bliver reduceret til den lille edderkop.