Hej dejlige blog-læsere

Den 1. september startede jeg på nyt studie og hvor har det altså været hårdt. Jeg føler mig ret meget udenfor. Mine medstuderende taler pænt til mig, men jeg føler slet ikke nogen forbindelse med dem og jeg ved ikke hvordan jeg skal få en. Jeg føler mig totalt handicappet og utilpas.

Jeg ved godt, at social tilbagetrækning og autisme-lignende adfærd er negative symptomer, men jeg troede ikke at jeg var så hårdt ramt af det. Den første uge var jeg fuldstændig bombet i hovedet, fordi jeg skulle være social flere timer om dagen. Jeg kan godt mærke at mine medstuderende ikke rigtig bryder sig om mig eller synes jeg er mærkelig, men jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal gøre ved det?

Jeg har så meget lyst til at fortælle min studiegruppe, at jeg har den hersens sygdom og den gør at bla bla bla.. Men jeg er bange for at det bliver misforstået når de så fortæller det videre til andre i klassen. Så jeg har mest af alt bare lyst til at stille mig op foran klassen og fortælle dem om min sygdom, for så ville jeg håbe at jeg ikke bliver misforstået yderligere og at der ikke bliver talt bag min ryg.

Hvis der er nogen der vil hjælpe mig lidt ville det være rart. Og hvis jeg skulle fortælle min klasse/studiegruppe det, hvad er så vigtigt at få med?

– Den (åbenbart) socialt handicappede