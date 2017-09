Håbløsheden fylder mit sind. Jeg føler mig evigt opgivet af psykiatrien. Intet hjælper. Jeg rådner bare langsomt op. De seneste to måneder har jeg nærmest kun fået det værre. Jeg ville lyve hvis jeg ikke sagde at de sidste to måneder har været nogen af de værste måneder. Depressionen har slugt min fornuft og fjernet det mindste håb. Mit funktionsniveau er efterhånden så dårligt at jeg efterhånden begynder at kunne mærke afdelingens frustration over det nærmest blot falder og ingen kan gøre noget. Jeg isolerer mig det meste af tiden herinde. Jeg prøver at forsvinde og gemme mig for smerten. Prøver at fortrænge virkeligheden og livet som gør ondt. Hvis jeg havde haft muligheden havde jeg gravet et dybt hul, kravlet derned og aldrig vist mig igen. Det ville være så fristende. Jeg kunne grave et dybt hul og lægge mig derned. Men jeg har ingen redskaber så det er nok blot en metafor for at jeg egentlig bare vil gemme mig langt væk fra verden. Ingen har sjovt nok heller ikke kommenteret jeg ser ud til at have det bedre. Et personale sagde til mig jeg ikke skal være her. Det skal jeg jo. Forstå mig ret. Det var ikke det hun mente. Nok nærmere indirekte at det ikke er her jeg kan få hjælpen så jeg kan få det bedre. Den besked har jeg ofte fået men på en afdeling jeg har været på mange gange. Dette er første gang jeg er her men udmeldingen ser vist ud til at være ens. Blot efter to måneder på en ukendt afdeling er konklusionen nok den samme. Det her hjælper mig ikke. Jeg får det nærmest kun værre. Jeg er ked af det. Så bund ulykkelig. Igen følelsen med at sætte sine ben et nyt sted som heller ikke hjælper. Ligesom alle de andre steder hvor man mente jeg måske kunne få det bedre. Det skal nok blive rigtig sjovt at se hvad et bosted kan stille op med et tilfælde som mig…

Psykiatrien virker i hvertfald til ikke at kunne gøre mere. Den eneste ting jeg føler jeg har haft lidt glæde af var DAT terapi. Men det kom jeg knapt nok igang med. Jeg har været indlagt i knapt et halvt år. Det har foregået på rød tvang hele vejen og jeg er helt alvorligt ved at miste besindelsen og et håb. De har endda meldt mig færdigbehandlet. Til trods for jeg ikke har fået det bedre på et halvt år. Men siden man melder en patient færdigbehandlet som nærmest kun er blevet dårligere må det vel være fordi man ikke kan stille mere op heller ikke medicinsk. Sådan tolker jeg det. De kunne vel lige så godt sige til mig de har opgivet mig. Ligesom jeg har opgivet mig selv. Jeg ved ikke hvorfor de bliver ved med at tro de kan hjælpe mig. Det hele føltes bare som om de holder mig hen eller direkte lyver mig op i hovedet. Jeg kan jo tydeligt mærke den behandling de kan tilbyde ikke gør mig bedre. Så hvorfor bliver de ved? Jeg er heller ikke blevet mere rask end da de modtog mig fire år tilbage. Jeg er faktisk kun blevet mere syg og væsentlig dårligere.

Jeg har efterhånden prøvet alt psykiatrien kan tilbyde. Jeg har været indlagt utallige gange. Jeg har haft samtaler med alle former for faggrupper, samt forskellige terapeutiske tiltag. Jeg har druknet min krop i alle mulige præparater som ingen effekt har. Jeg har både fået forskellige antidepressiv og antipsykotisk. Jeg har været i behandling for stortset alt. På fire år har jeg haft syv forskellige diagnoser. Alt lige fra affektive lidelser, psykotiske tilstande, spiseforstyrrelser, stresslidelser, personlighedsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser osv. Jeg har været i psykiatrien i fire år. Jeg altså kun 15 år gammel. Jeg ved det måske lyder voldsomt for nogen. Men jeg lyver ikke når jeg fortæller hvad jeg har prøvet og gennemgået af behandling. Jeg ønsker ikke medlidenhed. Dette var blot for at opsumere hvad der er blevet afprøvet uden det egentlig har haft en vedvarende effekt. Jeg er jo ikke blevet mere rask. Jeg er virkelig på herrens mark. Det samme virker psykiatrien også lidt til. Uanset om de vil indrømme det eller ej. Der er nok nogen der ønsker at hjælpe mig. Men det der findes af behandling er bare ikke tilstrækkeligt. Det man kan tilbyde mig hjælper bare ikke. Jeg kan mærke de virker frustrerede over mig. Sådan føltes det. Eller også er det fordi ingen i virkeligheden gider have mig. Er virkelig jeg så håbløs? Holder de kun et håb fordi de ikke må andet?