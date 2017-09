En beboer på det socialpsykiatriske bosted Fogedgården i København sprøjtede i søndags syre i ansigtet på en sosu- assistent.

Der er dybt tragisk for kvinden, der kan få men. Lægerne er dog ifølge en kilde optimistiske. Og det var et chok for og de øvrige beboere og personalet, som har fået kriseterapi. Medierne har kastet sig over historien med stor sensationslyst – ligesom de gjorde efter de fem drab, der er sket på bosteder i løbet af fem år.

Jeg frygter, at vi nu alle bliver betragtet som voldelige psykopater. Det MÅ IKKE ske. Vi må kæmpe imod stigmatiseringen og vise, hvem vi er: Fredelige mennesker, der er besværede af en psykisk lidelse.



Med regeringens nye lov på området vil der i øvrigt blive bedre beskyttelse af både de fredelige beboere og de ansatte. De voldelige bliver flyttet til specielle behandlingstilbud.