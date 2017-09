Var til et foredrag på mit behandlingssted i dag. umiddelbart var der ingen problemer, spændende læring om kognitive udfordringer og nysgerrige mennesker. Men et eller andet gik galt ind i mig, jeg røg ind i rolle som lukket og tavs, og iskold, fordi den har jeg spillet i mange år, når jeg er i psykiatrisk øjemed. Men sådan er jeg ikke. Onde tunger vil garanteret her ydermere påpege, at det så er min egen skyld jeg ikke er blevet rask. Men jeg undrer mig, for hvad er det der får mig til at spille en rolle?

Første gang jeg blev indlagt, troede jeg det var meget omsorgsfuldt, men fandt hurtigt ud af at de professionelle var kølige og distancerede, og havde fri, når de havde fri. det var jeg slet ikke vant til fra min psykoterapeut, som sluttede, når JEG var færdig. Jeg synes det var benhårdt at være indlagt, fordi der var mange svigt, fra personalets og hospitalsstyrelsens side. De mindste ting blev misforstået og brugt til at diagnosticere, og jeg blev hurtigt bange for at få den forkerte diagnose. det opfattede personalet som skizofreni.

I dag med mine kontaktpersoner fra socialpsykiatrien, oplevede jeg noget af det samme. Vi får etiketter og labels og bliver sygeliggjort, og selv om der er meget fokus på recovery og positiv psykologi, er det stadig normalt at blive presset ud i ekstremer for at teste diagnoser, frem for at blive passet på.

Alt dette får mig til at passe på mig selv, spille en rolle, tage en hård maske på, for de kan sgu ikke røre mig. Jeg er nysgerrig og vil gerne lære mere om min sygdom og opsøger derfor dette miljø, men jeg har opgivet tanken om at få kærlighed her. Jeg kommer til at tænke på Franz Kafkas processen, hvor en mand fortabes i et absurd system i jagten efter sandheden, og sådan følte jeg mange gange, da jeg var indlagt.

Jovist der er også kærlig mennesker i psykiatrien, og dem skal vi have nogle flere af. Desværre brænder de kærlige nemmere sammen, og en klog mand sagde engang til mig, hvis du finder mennesker, der har et godt hoved og hjertet på rette sted, kan du tjene guld. Det er åbenbart svært at bevare overblikket, og samtidigt gøre noget kærligt, det kender jeg i hvert fald fra mig selv. Men nogle gange føler jeg, at jeg kan mere end de ansatte og at det er mig, der skal passe på dem, og det virker absurd.

Jeg vil gerne diagnosticeres, jeg vil gerne have behandling, så jeg kæmper videre, men jeg vil behandles i et system, der vægter mennesker højere end dianoser, og jeg frygter desværre, at det modsatte er det, som er til rådighed, fordi PENGENE styrer. ALT. Ja penge er rart, men mere vil have mere, og jeg kender det også selv, jeg er glad, når jeg får en ny frakke, men 2 min. Den glæde jeg oplever, når jeg har hjulpet et menneske i 10 minutter varer et døgn.

Et forslag: hvis der endelig skal kigges på problemer, så kig på problem og løsning, fremfor stigma. i stedet for at kalde mig skizofren (årh okay, du kan ikke smalltalke, du kan ikke tage initiativ osv), så kald det problemer, som følger af ovegreb, forkert livsstil, ophobede problemer, så løs det med alle tænkelige midler, fx samtaler, coaching osv. GRATIS. Og arbejd dog integreret, frem for at være ensidige, jeg går fx til yoga, og hvad jeg får her, er guld værd i min healing, hvor er yogaen på de psykiatriske afdelinger? Nej, fik jeg engang at vide, skizofreni kan ikke tåle at meditere.

Eller kald det kærlighed. Kald det hvad du vil. Men det er ligetil. synes jeg. hvad synes du?