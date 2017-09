Diagnosen Aspergers syndrom blev fjernet for en måned siden. Den havde jeg ikke set komme. Primært fordi den altid har stået som aktionsdiagnose selvom det sjovt nok aldrig var problemet der førte til en tvangsindlæggelse. Dels fordi jeg synes psykiatrien i perioder havde enormt nemt ved at fokusere på den fremfor mine andre vanskeligheder og derfor tog udgangspunkt i noget der ikke var et reelt problem hverken for mig eller mine omgivelser. Jeg blev altid beskrevet med Aspergers syndrom i både journaler, epikriser og udtalelser. Det skete ofte de glemte at skrive en eller flere af mine diagnoser ind men Aspergers blev aldrig glemt og altid husket selvom jeg var i en dyb depression og massivt selvskadende. I dokumentationen var det pænt ligegyldigt. Aspergers virkede vigtigere og mere åbenlyst end alt andet. De kunne altid finde på et eller andet autistisk ved mig når jeg benægtede jeg led af autisme. Frygteligt frustrerende når jeg følte ingen forstod mig og blev ved med at fastholde mig i jeg altså havde Aspergers syndrom. Lev med det eller lad være. Sådan virkede det. Min til tider rigide adfærd er blevet vendt imod mig og blev set som autistisk. Min gode hukommelse er også blevet set på som autistisk sikkert fordi psykiatien vidste jeg havde diagnosen. Sikkert endnu en undskyldning for at fremhæve diagnosen. Jeg er flere gange blevet beskrevet med autistiske træk og adfærd. Nogengange så tydeligt at jeg ikke engang selv kunne kende mig selv. Til trods for jeg fik afvide jeg havde det i en mild grad. Det gjorde mig så arrig og indebrændt for til sidst følte jeg at alt hvad jeg tænkte eller måde at forholde mig til tingene på var forbundet med diagnosen. De fik mig til at føle jeg ikke bestod af andet end Aspergers. Jeg var stemplet.

Der har også været store uenigheder i min familie om diagnosen lige siden jeg fik den. Alle i min familie hele vejen rundt har aldrig kunne forstå hvordan jeg overhovedet kunne få diagnosen. De kunne på ingen måder se og forstå hvordan jeg kunne lide af Aspergers syndrom når jeg var så forstående, empatisk og havde så meget situationsfornemmelse og fungerede så fint socialt. Det hang ikke sammen i nogens hoveder. Ikke engang mit eget men jeg havde meget af regionen imod mig. Jeg havde altså Aspergers. Bum!!

Når jeg konfronterede psykiatrien med den ikke passede og forlangte en revurdering fik jeg altid de samme svar. Det var påstand mod påstand. Enten mente de hårdnakket den passede og de sagtens kunne nævne noget ved mig der var autistisk når jeg trængte dem op i en krog og højt og tydeligt gav udtryk for den ikke passede og nok aldrig havde gjort det. En anden variation var de ikke ville revurdere det og udrede mig igen fordi man mente jeg var for dårlig og derfor nok ville slå ud på diagnosen hvis man testede mig igen. Der kunne jo også være overlap mellem autistiske symptomer og depressive i og med jeg også havde en depressions diagnose. Det var simpelthen for usikkert og igen måtte jeg erkende ingen ville kigge på det lige nu. Eller også var de så sikre at ingen alligevel ville gøre noget. Hvem ved. Måske turde de ikke indrømme nogen havde begået en fejl fordi det kunne gå ud over den faglige stolthed når jeg nu var blevet beskrevet med autistiske træk gentagende gange.

En overlæge som jeg kender mig rigtig godt valgte under min indlæggelse at udrede mig igen. Dog ikke for autisme men for personlighedsforstyrrelser. Både overlægen og afsnittet som i øvrigt kender mig ret godt mente ikke jeg virkede autistisk og ville se på om der kunne være noget andet. Endelig nogen der rent faktisk gad få fingeren ud og bare i det mindste ville kigge på det. De fandt ud af jeg havde en personlighedsforstyrrelse. Nærmere beskrevet: Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline type. En diagnose mine omgivelser langt bedre kan relatere til end Aspergers. På mit gamle bosted havde der også været tvivl om min egentlige autisme. En psykiatrisk sygeplejerske der arbejdede der og som var meget omkring mig troede heller ikke jeg havde Aspergers men mistænkte mig også for en personlighedsforstyrrelse. Sygeplejersken gik til resten af personalegruppen som også gik i forsvar og mente hårdnakket diagnosen passede. Igen var der tvivl om min egentlig diagnose og enten var man for eller imod påstanden. Det var totalt kassetænkning.

Efter fire år blev den endelig fjernet da lægerne ikke mente den passede. Borderline har nu overtaget pladsen og står som aktionsdiagnose. Det var en befrielse. Diagnosen var som lænket fast til mig og men endelig slap jeg fri. Jeg vil ikke lægge skjul på hvor meget jeg har hadet den diagnose. Jeg har følt mig stigmatiseret og dømt på forhånd. Faktisk mere end ved alle mine andre diagnoser. Den er blevet brugt imod mig mange gange. Det var sværere at slippe af med en autisme diagnose end jeg troede. Jeg hadede den så groft. Ikke mindst fordi jeg var tvunget til at leve i en kasse jeg ikke passede ind. Jeg tror uden tvivl det var haft sine konsekvenser for mig at jeg har rendt rundt med en forkert diagnose i lang tid. For gad vide hvordan det hele havde set ud hvis jeg aldrig havde fået den?