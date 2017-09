Ordene om mørket er mine. Men jeg tror mørket og smerten kan genkendes universelt.

Stor og fæl

Du skinnede

Let, svævende over gulvet

Usynlige sommerfugle

Fløj rundt omkring dig

Din hårde historie

Gjorde alle bløde

Din blidhed i udstråling

Bragte opmærksomhed

Så velfortjent

Du levede fuldt ud

Mærkede dine hjerteslag

Slå saltomortaler

Af lykkefryd

Så smuk

Så ren

I samhørighed

Med verden

Alt ved dig

Kalder dem til dig

De kysser dine fødder

Jeg stod der

Stor og fæl

Helt kantet i min facon

Ord lever i mig

Men de bløder ikke op

For de er hårde

Og skubber, maser

Til dem der læser

Stor og fæl

Som en kæmpe klump sort

I rummet jeg står

Folk går langt udenom

Stor og fæl alene

Som altid

Ingen sommerfugle

Svæver om mig

Kun sorte klumper

Af sort selvhad

Selv mine tårer er sorte

I nat

Stor og fæl

Kan ikke mere

Betvinge

Den sorte, store og fæle

For det er mig

MHJ 14.09.2017

Bipolar

I’m spreading my wings

To take flight

Running down the road

Waiting for take-off

My wings feels heavy

No feathers but lead

Weighing me to the ground

I fall and roll over

My broken wings

Lie crippled around me

In the corner

Trying to hide my shame and guilt

Put me out of my misery

Cut my wings off

Show me how I’m earthbound

Punish me

Tell me it is sick

To believe I too can fly

And lift myself up and above

All the pain

Show me

That it’s you who decide

The way I should be feeling

What dreams I should be having

Or better none at all

Dreams just makes you fly

A nightmare wide awake

Pain inside

So all consuming

So unexplainable

I run

With wings broken

Running for the edge

Screaming

Put me out of my misery

MHJ 25.09.2017

Foto: Ulven