Tænker på alle dem der er ensomme. Jeg er ensom. Jeg havde engang mange venner, men nåede så langt ud psykisk at jeg mistede dem. Nu er jeg på vej tilbage og kan ikke få dem igen. Derfor går min vej med at finde nye venner. Og jeg har nogle forhindringer.

Jeg har ingen børn Jeg har intet arbejde Jeg har en diagnose Jeg har ingen kæreste

Så den gængse vej er ligesom lukket land for mig.

Men det slår mig ikke af pinden.

Min bedste veninde fandt jeg gennem en af os, hvor jeg er ambassadør. Og jeg vil helst kun have en eller to flere, kender 2 søde mennesker i en af os og mit yogacenter, og har en sød far og farmor, så måske skal jeg bare være tålmodig og se, hvad der sker.

Ikke desto mindre tænker jeg tit over, hvordan det gik til, at jeg mistede mine gamle venner.

Jeg kan først som voksen se, hvor meget mine barndomsvenner og lærere rent faktisk gav mig.

Og det vil jeg skrive om, i dette indlæg.

Julie Maria var min første veninde. Vi mødtes i nordisk film, og når jeg gik den forkerte vej, trak hun mig den rigtige vej. Væk fra dårlige fyre, væk fra min mor, til en god terapeut. Hun reddede mit liv. På alle fronter. Hun kunne ikke mere, da jeg fik selvmordstanker og sagde det, og det respekterer jeg, men vil altid være taknemmelig for det hun lærte mig, og det åbnede mit sind, for at se på fx tidligere veninder med kærlighed, og se på ikke mindst mig selv.

Jeg var meget utryg i min barndom og fandt veninder der var en slags plejefamilie for mig.

For det første mine penneveninder, som var en ventil for at overleve, der læssede jeg af, og i mine dagbøger. For det andet mine folkeskolevenner, som lærte mig alt om livet og modgang, og fyre, ikke mindst fyre. Problemer var bare at jeg ikke voksede med dem. Jeg voksede ikke op. Jeg kunne ikke, jeg turde ikke. Så når de konfronterede mig med min barnlighed, skred jeg, og fandt nye venner, indtil det samme skete.

Nu kan jeg se tilbage og se, jeg har genopdraget mig selv via Daniel Sterns teori om, at alle kan komme igennem udviklingsfaserne i barndommen, også som voksen, og jeg har givet mit indre barn det jeg havde brug for, et råd jeg fik af min psykolog, fordi jeg som voksen med min fornuft, efter at have været i terapi, forstod, hvad det var jeg ikke magtede som barn.

Jeg havde også drengevenner og var en drengepige. Og både piger og drenge gav mig mod på at overleve. Og det gjorde jeg. Til jeg blev voksen. Som jeg er nu.

Men jeg kan nok ikke få de gamle venner tilbage, dels fordi jeg og dem kender hinanden som andre mennesker, end vi er nu. Men minderne er der stadig. Og dette er til dem.

Jeg mødte også en mand, Mischa, som lærte mig at lege, som voksen, på meditationsgruppe og inspireret af ham og Anne linnet brugte jeg Daniel stern, og andre psykologers teorier i forhold til at favne mit indre barn og gennemleve disse faser, baby, barn, teenager, som jeg ikke gjorde i den faktiske alder. Med terapeutens hjælp gik jeg i regression og lærte nye måder at se tingene på, end dem jeg lærte tidligere.

Og jeg ville bare så gerne kende min mange barndomsvenner igen, men dels er jeg også bange for at det at jeg skrev til dem i psykose (mærkelige ting) har skræmt dem væk. Så derfor dette. Og også for at sige tak. Fordi jeg tror det har hjulpet mig meget mere, end jeg nogensinde har anet, at få lov til at være den lille, i mange, mange år.