Vi plejer at rose os selv for vores høje velfærd. Men Danmark er faktisk langt fra det land, der bruger flest penge på ældre, socialt udsatte og børn.

Danmark kommer ind på en tiendeplads i en ny opgørelse over, hvor mange penge, 20 rige lande bruger på velfærd.

I toppen ligger Frankrig, Belgien og Italien. Og i bunden befinder Norge sig.

Opgørelsen er lavet af fagforbundet 3F på baggrund af tal fra de rige landes økonomiske samarbejdsorganisation OECD. Den sætter landenes landenes sociale udgifter i forhold til landenes bruttonationalprodukt (BNP).

Undersøgelsen punkterer påstanden om, at Danmarks socialpolitiske indsats er ambitiøs og dyr. Det mener Ellen K. Lykkegård, som er formand for gruppen for offentligt ansatte organiseret i fagforbundet 3F.

“Alle de ansvarlige politikere forsikrer os om, at vi sørme skal hjælpe de allersvageste. Men i praksis sejrer kynismen og lysten til at spare skillinger på den sociale indsats, så man i stedet kan fortsætte rækken af skattelempelser for erhvervslivet og de bedrestillede,” sagde hun til Ugerbrevet A4 i går, mandag den 9.1.17.

