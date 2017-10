Da Louise Dahl Wulff ikke længere kunne klare præstationsræset, blev hun ramt af angst. Hun prøvede at leve et dobbeltliv – aktiv på psykologstudiet og jobbet, men hamrende angst indvendigt. Til sidst satte en langtidssygemelding en stopper for det, hvilket var en befrielse for hende. Men samtidig også begyndelsen på lang vej med bittesmå skridt – til et nyt liv.

I dag er hun nået så langt, at hun har et arbejde som peermedarbejder (En der selv har erfaring med psykisk sygdom) i otte timer om ugen på Skovvænget i Ballerup – et bo- og rehabiliteringstilbud. Hun er også tilknyttet kampagnen “En af os” og holder foredrag for andre, der lider af angst, om hvordan hun greb sin recoveryprocess an. Hun siger, at hun stadig har en del social angst, hvilket navnlig viser sig, når hun skal til større fester og sammenkomster med sin mand. Og som mange af os andre med psykiske lidelser har hun “telefonitis” – hun foretrækker skriftlig kommunikation frem for mundtlig.

Det emne diskuterede vi for nylig i min Facebook-gruppe for bipolare “Mani og Depression”, og de fleste forklarede telefonitis med, at en telefonsamtale kræver her-og-nu kommunikation, hvilket de ikke magter. En skrev, at det for hende handler om, at hun ikke kan se kropssproget, hvilket gør hende utryg. Og når hun har det skidt, kan hun ikke overskue denne usikkerhed.

Louise har med resterne af social angst og telefonitis stadig et stykke vej at gå, men hun er på den rette vej.

Outsideren var med, da hun og hendes arbejdsgiver på Skovvænget, Bo Christoffersen, blev interviewet af Liv Rex Hansen, projektkoordinator hos PsykInfo, Region H. Det skete i Kosmopol på Fiolstræde i København, hvor Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd havde et arrangement om angst på “Sindets Dag” den 12.10.17.

Du kan se den video, jeg optog, her:

Louise er langt fra den eneste, der lider af angst. Faktisk er det hver fjerde dansker, der har angst under en eller anden form, viser en opgærelse fra Sundhedsstyrelsen. Nogle har en angst i klinisk forstand – angst for åbne pladser, social angst, generaliseret angst – uden en egentlig konkret grund – den angst som Søren Kiekegaard har beskrevet i bogen “Om begrebet angest”. Andre har en mildere form for angst, der viser sig som uro og stærk nervøsitet.

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2014-09-10-sundhedsstyrelsen-hver-fjerde-dansker-lider-af-angst

Antallet af danskere, der sendes på førtidspension på grund af angst, er i kraftig vækst. De mange forandringer i samfundet gør os bange, og hvis udviklingen fortsætter koster det samfundet milliarder.

Har det altid været sådan? Eller har vi med psykologformand, Eva Secher Mathiasens ord indrettet “et samfund, der ikke egner sig til mennesker”

Det tror jeg, vi har. Vi lever i et samfund, der lægger urimeligt stort pres på os, som gør os bange for ikke at yde nok, for at få en fyreseddel, osv. Personligt mener jeg, at det bør der laves om på. Behandling er godt, men forebyggelse er bedre! Vi må have mere fokus på mennekselig trivsel. Det har vi råd til. Vi er et af verdens rigeste lande. Hvis du er enig, så sæt dit kryds ved partier, der har mennesket i fokus ved kommunal- og regionsvalgene den 21.11.17. Hvis du er angst for at skulle stå i kø mellem mange andre på valgdagen, kan du brevstemme på Borgerservice.

Det gælder alle danske kommuner, at du kan stemme fra og med tirsdag den 10. oktober 2017 til og med fredag den 17. november 2017.

Efter interviewet med Louise og Bo, spurgte en af de rigtig mange deltagere i arrangementet, om det også er realistisk at tro, at private virksomheder – f.eks. DONG – vil ansætte en person med psykiske lidelser. Svaret blafrede lidt i vinden. De psykiatere, jeg tidligere har interviewevet om dette, opfordrer til, at man i jobsansøgninger og til jobsamtaler skjuler sin diagnose, fordi tabuet desværre stadig er stort.

Du kan læse mere om dette herunder. Men jeg hører meget gerne jeres holdning. Skal vi skjule diagnosen? Kan vi leve med at få et job, hvor vi skal spille “raske”?