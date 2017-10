Jeg var til min første samtale hos overlæge Elsebeth Stenager og psykolog Morten d. 11 september 2017 i psykoterapeutisk team, som ikke gik helt som forventet. Lidt inde i samtalen spørger jeg lettet om jeg nu endelig skal udredes for ADHD, for det er noget som jeg har ventet på i et halvt år, hvor Elsebeth svarer at det skal jeg ikke, da sundhedsvæsenet kræver at patienten er samarbejdsvillig, hvis der skal udskrives amfetamin-lignende præparater og det irriterer mig. Jeg modargumenterer og forklarer hende at jeg har god grund til at være mistroisk overfor psykiatrien og i øvrigt give svar på tiltale. Hun siger til mig at hun synes at vi skal holde os til neutral grund, fordi hun kan se på mig at jeg er vred. Det er da så sandelig også noget at være vred over. Samtalen er spildt og hun er så usympatisk at hun bare siger at “hun mener godt at jeg kan klare mig i skolen uden medicin”.

Den lange ventetid skyldes at jeg har haft mine kampe med systemet bare for at komme til den rette instans. Jeg er blevet afvist hos en privatpraktiserende psykiater og jeg aflyste min tid i juni måned, da jeg fandt ud af, at det var psykoterapeutisk team der stod for behandling. Deres psykolog Sanne Madsen har én gang før skrevet usandheder ind i min journal, hvilket jeg protesterede kraftigt over og til sidst bad dem afslutte mig.

Jeg er stadig uforstående overfor hvad der gjorde at jeg var usamarbejdsvillig, for jeg mødte jo op til tiden hos dem? Vi havde forinden konsultationen en kort korrespondance per email som starter ved at jeg spørger ind til hvilken medicin hun talte om jeg kunne prøve i marts måned – det var dengang jeg var indvisiteret og blev diagnosticeret med en personlighedsforstyrrelse.

Jeg får følgende email:

“Vedrørende medicinsk behandling ville mulighederne være:

Antiepileptikla f.eks Tegretol eller Lamictal

Alternativt

Antipsykotika f.eks. Risperdal

Jeg har gode erfaringer på humør instabilitet med alle præparater.

Såfremt du måtte ønske en samtale herom, må jeg bede dig om at få en ny henvisning, da du er afsluttet hos os, da du ikke kom til den senest planlagte samtale. Ovenstående præparater, kan også udskrives af en praktiserende læge, om det måtte ønskes.

For øvrigt deler jeg bestemt dine betragtninger omkring meditation, det kan være vældigt nyttigt, hvis man magter at gå ind i det, det er ikke på nogen måde i modstrid med traditionel psykiatrisk behandling.”

Her lader det til at kontakten mellem os er god og der nævnes på ingen tidspunkt at jeg er usamarbejdsvillig. Det gør der heller ikke i den næste email:

“Det er alle tre mulige stoffer. Vil dog anbefale Valproat eller Carbamezapin, da de har en mere gunstig bivirkningsprofil end Lithium, Lamotrigen er også en gunstig mulighed. Vi må drøfte det nærmere ved vores samtale.”

Hun nævner stadig ikke at jeg ikke er usamarbejdsvillig og det ville være oplagt at nævne det i denne email, så jeg ikke tager ind til samtalen og bliver skuffet over, at de ikke kan tilbyde mig behandling.

Jeg sender følgende brev til hende:

“Jeg har fået tilsendt et brev, hvor I beder om mine nærmestes tolkning af min adfærd som barn.

Min svoger har faktisk tit snakket om, hvor åndsfraværende jeg var som barn: Jeg var så optaget af mine egne tanker at jeg tit gik ind i lygtepæle og skraldespande, hvis ikke han lagde hånden oven på mit hoved og drejede mig.

Jeg dagdrømmer stadigvæk meget og gjorde det også i folkeskolen. Det er tit hvis aktiviteten ikke er stimulerende – hvilket folkeskolen slet ikke var for mig.

Generelt føler jeg stor ubehag ved læsning, hvilket jeg har beskrevet før. Nogle gange kan det afhjælpes ved at gøre flere ting samtidig.

Jeg oplever stadig at jeg let bliver distraheret af hvad andre foretager sig. Det sker endda også til træning, hvor min træner har bedt mig fokusere på hvad han foretager sig.”

Og hun svarer tilbage:

“Jeg har tidligere orienteret dig om, at spørgsmål omkring medicin skal drøftes ved vores aftale på mandag. Du er endnu ikke indvisiteret her, hvorfor jeg må fastholde den plan.”

Jeg skriver til hende at:

“Men I har jo skrevet at medicinen også kan udskrives af egen praktiserende læge? Hvordan skal jeg så forstå det?

Sidst da jeg var til konsultation, var han villig til at udskrive medicinen. Så forstår jeg ikke hvad du mener. “

“Din praktiserende læge kommer ind i billedet, når vi har aftalt hvad du skal have. Det er korrekt at jeg skrev at medicin evt kunne udskrives via egen læge, men det var hvis du ikke ønskede kontakt hertil , nu er vi så tæt på din aftale her, at jeg synes vi lægger planen sammen.”

Og hun svarer:

“Jeg har tidligere orienteret dig om, at spørgsmål omkring medicin skal drøftes ved vores aftale på mandag.

Du er endnu ikke indvisiteret her, hvorfor jeg må fastholde den plan.”

Og jeg skriver til sekretæren at jeg gerne vil aflyse min tid d. 11. september idet jeg ikke mener at jeg får noget ud af det – og det gjorde jeg da heller ikke. Sekretæren svarer tilbage:

“Jeg vil lige minde dig om, at din aftale er nu på mandag kl. 09:00.

Skulle vi ikke holde fast i den aftale, så du kan få snakket tingene igennem med Elsebeth?

Jeg vil være ked af at gøre noget overilet og aflyse den tid, du har ventet på.”

Jeg forklarer endda hvorfor jeg er så fandenivoldsk og undskylder:

“Jo, det vil jeg gerne.

Undskyld, men jeg er en smule irritabel for tiden. Jeg er blevet truet på livet af min hashrygende paranoide plastik rocker nabo flere gange i løbet af de sidste to måneder. Han er slet ikke til at snakke med. Han virkede også truende overfor erhvervschefen fra xxxx, som bare kom for at måle op hos mig.

Det er rigtig irriterende at gå og vente, når jeg ved at jeg har en kort lunte, som volder mig problemer.”

Jeg ringer til dem d. 11 september om morgenen for at ytre mine bekymringer ved at tage derind, for jeg er før desværre blevet fejldiagnosticeret af en psykiater og diagnosen volder mig stadigvæk problemer og bliver taget op alle vejne.

Jeg kan kun anbefale jer at holde jer langt væk. De er smækfulde af løgn og især Elsebeth Stenager skal I ikke tro på et ord af hvad hun siger. Hun var også så modbydelig at hun forbød min egen læge at udskrive sovemedicin eller tegretol, fordi “vi var så tæt på konsultationen”. Jeg synes en undskyldning for min opførsel på dagen viser at jeg er samarbejdsvillig og det tror jeg også de fleste raske mennesker synes, men det gjorde Elsebeth ikke. Konsultationen var forgæves. Jeg kunne have fået tegretol af min egen læge, forudsat at jeg meldte afbud til psykoterapeutisk team.