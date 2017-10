FARVEL TIL ARBEJDSLIVET

År 2000 var det årstal hvor jeg måtte forlade det arbejde jeg havde beskæftiget mig med i 33 år.

Det var salg først af plader, og senere CDère der for mig havde været en kombination af arbejde og stor

interesse. Da jeg gik ud af døren for sidste gang var det som “musikken stoppede” og jeg røg ned i en dyb depression der også gav mig megen angst.

Jeg fik Cipralex af min læge, men jeg fik det værre og værre. Jeg kom i kontakt med “den hvide verden”

hvilket vil sige Psykiatrien . Der fik jeg tilføjet Remeron til nat, og sammen med Stilnoct som jeg fik i forvejen gav det mig efterhånden mere ro. Ydermere fik jeg stadig 6×0,5 mg Tafil retard. Dette skulle der

reduceres på, og deri hjalp psykiatrien mig med et skema jeg skulle følge. Tafil retard i den store dosis var for øvrigt ordineret af en psykiater år tilbage.

Målet med nedtrapningen var, at jeg skulle ned på 3×0,5 mg Tafil retard. Det kom jeg efter et år i “helvede”. Jeg ønsker ikke for nogen at de skal opleve noget så skrækkeligt. Jeg kravlede rundt på

gulvet..kunne ikke selv gå i bad ..sådan rystede jeg. Ved siden af var jeg “lammet af angst” og måtte

have en veninde til at sove hos mig når gemalen ikke var hjemme

Måneder efter var jeg til samtaler med en psykiater. Jeg synes ikke rigtig jeg fik noget ud af det. Denne mand var for det meste “ikke tilstedeværende”. Jeg var stadig sygemeldt ,og meget sårbar med stor behov for at kunne stole på de mennesker der var omkring mig. En samtale med psykiateren står klart og tydeligt i min erindring. Vi havde talt om, hvad jeg kunne og ikke kunne på det pågældende tidspunkt.

Han sagde “du er slet ikke klar til at blive raskmeldt endnu”

To dage efter lå der en raskmelding i postkassen. Jeg kontaktede ham, og sagde at jeg åbenbart havde begået en dumhed ved at stole på ham. Han var tavs, men sagde dog at det ikke kunne laves om.

Det var da noget af en behandling syntes jeg.

Heldigvis havde jeg fået en fantastisk god jobkonsulent. Hun havde tænkt i andre baner end jeg på

det tidspunkt. Jeg var stadig ikke færdig med nedtrapningen af Tafilerne, men kunne godt lidt.

Hun fik mig på et kursus hvor der var ALT. Tidligere erhvervsfolk, en skuespiller, en make up artist og meget mere så det var bare fantastisk. De hjalp med alt lige fra ansøgninger, make up, tøjstil osv. Jeg skulle sige til hvis jeg ikke kunne holde ud hele undervisningstiden, og det var en stor tryghed. Vi var 12 i starten, og jeg tror vi var 7 da vi sluttede.

Lidt senere fandt hun STEDET hvor jeg kunne komme i afklaring mht timeantal. Hvor mange timer kunne

jeg klare??? Hun VAR genial. Jeg tror hun kunne mærke hvor meget jeg savnede musikken, og havde henvendt sig til vores lokale spillested som er en blanding med alle slags koncerter, møder, cafe, kreativitet og meget mere.

Jeg var i billetsalg og administration og i en LYKKEBOBLE. Efter et stykke tid fik jeg et flexjob på 4 timer om dagen. Livet var igen dejligt.

Efter nogle få år måtte jeg smide håndklædet i ringen. Jeg var udslidt.Jeg ved at jeg gerne ville være blevet, men jeg kunne ikke mere. Jeg fik tilkendt førtidspension i løbet af et par måneder…….det var sommeren 2007. Endnu engang et farvel til et elsket job med alt jeg kunne ønske mig…næsten

Resten af sommeren sad jeg ude i haven og kiggede mens jeg tænkte………”DET VAR DET”