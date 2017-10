Ovnen er tændt og forteltet blafrer

Tine og jeg drikker Neskaffe af termokrus

Spiser af paptallerkener

Alt er nemt og overskueligt



Tiden går ikke



Vi er her bare



Henter iskoldt vand i hanen

Her kan angsten ikke æde min sjæl

Tænder for gassen



og fjerner græstotter langs campingvognen



Skærer en halv benzo fra til frokost



Henter hulsten på stranden



og hænger dem på snorene på teltet



I aften griller vi – hvis vi gider



Får en snak med de andre



om vind og vejr og dybere emner

Om én på 45, som lægerne har givet

tre år at leve i – max

Enes om at trænge livet op i en krog

og suge mest muligt ud af det

Her er vi ligemænd



Hjælper hinanden med campinggrej



Hunde vil klappes og ungerne finder



nye venner på hoppepuden.



Tømmer toiletspand og fjerner alger fra vognen

Tøffer hen til campingfatter efter smøger

Vi muntres over dagens EB-spiseseddel:

“Psykopater og narcissister overalt”.

Han siger: “Især i Folketinget!



“Og på formiddagbladene”

På BT toner en tv-kendis frem

“Tæsk har givet mig succes!” siger han.

Campingfatter laver karateslag i luften

“Ja, tæsk giver succes, hvis du overlever –

ikke, hvis du ikke gør”.

Han er lommefilosof.

Vi kører slowmo mod Nykøbing



og vinker tilbage til den unge landsbytosse,



der storsmiler ved havelågen

Han griner, og han er lidt dum, så han er glad



Går i tusind tøjbutikker og bliver rundtosset



Benzo-abstinenser, I pressume



Klasker koldt vand i ansigtet på et toilet



og grounder på en bænk.



Fødderne trænger gennem fliserne

dybt ned og slår rødder

Jeg er et egetræ, intet kan vælte

Laaang “morfar” i campingvognen

Tine kører tilbage på shopping

Hun kender mit søvn-bøvl

Min stress-allergi

Hun støtter og skubber på

Elsker mig vist endnu

Mine skøre påfund og humor

Vågner brat og overvejer et dyp i kolde Kattegat



efterfulgt af et varmt brusebad

Napper en halv benzo, men never mind…



Kølig aftentur til havnen



Tine og jeg mediterer til bølgeskvulp



og betragter det stolte skib “Manana”



Køber guf på hjemvejen

Lytter til Leonard Cohens “Slow”

Her i Rørvig er det lettere at finde ro på færre benzo, og at leve op til ordene på min og min ven Mads´ T-Shirts: Ville det ikke være skønt, hvis det var sådan altid? Også i det store samfund

Ja, det var så et snapshot af en rolig weekend i vores “helle”

og jeg tror, alle ville have godt af at have et sådant helle, og

at prøve at huske – og leve efter – ordene på antistress-shirten.

