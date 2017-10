SOV GODT OG MEGET MERE !!!!!!

Dagens Danmark er i den grad præget af at der skal udtrappes både af sovemedicin samt beroligende medicin. Når jeg tænker på da de blev markedsført var det “Mothers little helper” og rundhåndet udskrevet af lægerne som fantastiske. Jeg tænker på, at nu der er så megen viden om de antidepressive der også giver afhængighed, så er det nok derfor “man” læs Sundhedsstyrelsen har strammet grebet omkring de praktiserende læger der så kan stå med en masse patienter de ikke har tid til at tage sig af.

Det jeg har erfaret ved at læse og tale med langtidsbrugere er ofte en manglende forståelse for, at de som har fået disse piller i rigtig mange år, og andre måske i nogle måneder skal ikke udtrappes i løbet af samme tidsrum. Lægerne siger omkring sovepillerne at de kun virker i 14 dage. OK, men abstinenserne er mere langvarige for en der har taget dem i 35 år(JEG TOG DEN SIDSTE FOR EN MÅNED SIDEN d. 11/9 2017) end de som har taget dem i 6 måneder, og jeg er stolt.

Hvis du læser her og har det dårligt, og du tror det er Influenza, men er på nedtrapning så kan det være at

det er abstinenser….De kan være langvarige og være slemme.

Der kan være følgende, rysten, dirren, indre uro, kvalme, svedeture, du fryser, gulvet gynger som på et skib, tinnitus(hylen for ørerne) madlede, sult, uro i maven, forvirring, indlæringsbesvær, dårlig søvn…eller ingen, nattesved, mareridt, lyd, lys overfølsomhed mm. Det værste jeg har oplevet i min måned uden sovepiller er de mærkeligste drømme , der tydeligt er præget af episoder jeg gerne ville “glemme” og ikke har fået bearbejdet. Det er ting fra min fortid der spøger i den grad, men jeg føler en form for afklarethed når jeg har haft disse drømme.

Det vildeste jeg har oplevet og har læst er at jeg pludselig ikke kunne huske koden til mit dankort….således er jeg ikke den eneste kunne jeg læse. Jeg måtte bestille et nyt. Følgende er at når man ophører med en del af et benzodiazepin kan du måske glemme noget der ellers har siddet fast i hukommelsen. Hvis jeg var gået tilbage på min tidligere dosis havde jeg kunnet huske den…….Det er UHYGGELIGT.

Den første aften hvor jeg skulle sove uden sovemedicin i 35 år sov jeg så dejligt. Den næste nat 3 1/2 time og vågnede med et sæt. Jeg havde Tinnitus, og den var voldsom. Næste dag uro i maven og faktisk hele kroppen. Tredje nat sov jeg , vågnede ,men sov igen.

Jeg fandt ud af følgende:

Ingen Kaffe, The eller Cola efter kl 15.00……..Kamillethe dog undtaget.

Sukker meget lidt, og ikke om aftenen, men mørk chokolade en smule dog 70 % er ok

Spis en banan eller et hårdkogt æg samt nogle mandler inden du går i seng.

Vær ikke overmæt..eller sulten når du lægger dig til at sove.

Sluk for PC, Ipad, stærkt lys….en times tid før sengetid.

Nu efter en måned er der flest gode nætter, og jeg føler jeg “heler”

Mine varmeste anbefaling til

BENZORÅDGIVNINGEN

mandag – torsdag 18-20

onsdag 9-11

tlf 70262510

De er intet mindre end fantastiske

Der er også speciallæge Jens Frydenlund.

psykiater Henrik Rindom.