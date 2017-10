Dette er mit første blogindlæg nogensinde, så bær over med mig, hvis formen ikke er lige i skabet.

Dette indlæg har to formål som også ses gengivet i overskriften. Dels handler det om at fortælle om, hvorfor mit liv, på trods af sygdom, er virkelig dejligt. Dels handler det om, hvorfor jeg alligevel ønsker at dø. Jeg tror, det bliver svært at forklare, hvordan det hænger sammen, men jeg vil gøre et forsøg.

Mit liv er godt

Mit liv lige nu er yderst tilfredsstillende. Jeg har en dejlig familie, gode venner og en meget støttende og forstående kæreste. Jeg har derudover en lille killing som gør mig rigtig glad. Fælles for alle menneskerne i mit liv er, at de støtter mig meget hver dag og hjælper mig, når jeg ikke kan klare tingene selv. På aktivitetsfronten ser det også godt ud. Jeg starter i praktik på Julemærkehjemmet om en uge og jeg passer mine interesser. I forhold til boligforhold bor jeg i en dejlig lejlighed i et opgangsfællesskab i Sorø – en by jeg holder meget af. Så alt i alt har jeg et liv som jeg er rigtig tilfreds med.

Det hele er dog ikke fantastisk. De fleste af mine venner bor i København. Det betyder, at jeg sjældent ser dem og det er hårdt. Vi snakker i telefon og snakker på snapchat osv., men jeg savner at kunne tage en kop kaffe i en times tid uden at skulle transportere sig selv til den anden ende at Sjælland. Derudover døde min far i sommer og jeg savner ham virkelig meget. Men selvom der er ting i mit liv, der ikke er som jeg helst ville have det, er det ikke derfor, jeg gerne vil dø.

Hjælp til selvmord

Når jeg siger, at jeg ønsker at dø betyder det i virkeligheden, at jeg er virkelig bange for min sygdom. Jeg er bange for at sygdommen bryder ud igen og gør, at jeg skal indlægges meget længe igen. Jeg er derudover bange for, at jeg ender med at begå selvmord i en depression eller en psykose, fordi jeg ved, hvor stor risikoen er. Jeg har nemlig prøvet flere gange før og været tæt på en enkelt gang. Jeg vil hellere dø mens jeg har det godt. Jeg vil gerne tage beslutningen i fællesskab med mine kære og have dem omkring mig, når jeg siger farvel. Men det er kontroversielt og det er meget ambivalent at have det godt, men samtidig at ønske at sige farvel for evigt. Det er også yderst vanskeligt at tale med folk omkring mig om det. Forståeligt nok bliver de kede af det og de føler sig utilstrækkelige, fordi jeg ikke ønsker at leve videre.

Nogle vil måske mene, at døden er den lette løsning, men de perioder, jeg har været igennem, hvor jeg har været virkelig syg og indlagt i månedsvis ønsker jeg ikke for min værste fjende. Derfor vil jeg meget gerne have lov at tage herfra inden det sker igen. Jeg ved dog også, at folk omkring mig aldrig ville give mig den fornødne forståelse og tilladelse. Derfor bliver det ved tankerne. Jeg forventer ikke, at alle forstår mig, men jeg er overbevist om, at der er andre, som har eller har haft samme tanker.